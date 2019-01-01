Вважав своєю нареченою: у Миколаєві німець порізав 30-річну українку





Про це розповіли в ефірі



"Німець напав на неї посеред вулиці. Жінка намагалася втекти, вона забігла до магазину. Та це чоловіка не зупинило. Він продовжив завдавати їй ножових ударів, потім вибіг, сів у таксі та поїхав геть", - розповіли у студії.



Поліцейські швидко виявили авто, але пасажир, що перебував у ньому, поводився спокійно й не підпадав під опис очевидців. Патрульні сумнівалися, доки не побачили на його руці поріз.



Виявилося, перед нападом на дівчину чоловік начепив перуку й накладну бороду. Маскування та закривавлений одяг дорогою він викинув через вікно машини, але копи знайшли його на дорозі.



"Затриманому 51 рік. Він зізнався, що приїхав з Німеччини, аби вбити жінку, яку вважав нареченою. Каже, рік її утримував, а потім дізнався про її зраду. За замах на вбивство чоловіку загрожує 15 років в'язниці", - уточнили у сюжеті.



Зараз потерпіла в реанімації.



"Вона кричала допоможіть, забігла за прилавок, він слідом за нею. Там вдарив, тут вдарив, тут кров з неї юшила", - розповіла продавчиня магазину Людмила Вукотич.



"Пошкоджено печінку і діафрагму та гемодинаміка стабілізована. Будемо сподіватися, що все закінчиться добре", - заявив завідувач хірургічного відділення Миколаївської лікарні швидкої допомоги Володимир Куриляк.



"Вже за 6 хвилин наряди патрульної поліції зупинили цей автомобіль на виїзді з Миколаєва. По дорозі він викинув з салону автомобіля перуку, та фейкову бороду, а також куртку, на якій залишились плями бурого кольору", - зазначив речник патрульної поліції Миколаєва Віктор Кірєєв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві громадянин Німеччини п'ять разів вдарив ножем 30-річну місцеву мешканку. Він вважав жінку своєю нареченою.Про це розповіли в ефірі ТСН "Німець напав на неї посеред вулиці. Жінка намагалася втекти, вона забігла до магазину. Та це чоловіка не зупинило. Він продовжив завдавати їй ножових ударів, потім вибіг, сів у таксі та поїхав геть", - розповіли у студії.Поліцейські швидко виявили авто, але пасажир, що перебував у ньому, поводився спокійно й не підпадав під опис очевидців. Патрульні сумнівалися, доки не побачили на його руці поріз.Виявилося, перед нападом на дівчину чоловік начепив перуку й накладну бороду. Маскування та закривавлений одяг дорогою він викинув через вікно машини, але копи знайшли його на дорозі."Затриманому 51 рік. Він зізнався, що приїхав з Німеччини, аби вбити жінку, яку вважав нареченою. Каже, рік її утримував, а потім дізнався про її зраду. За замах на вбивство чоловіку загрожує 15 років в'язниці", - уточнили у сюжеті.Зараз потерпіла в реанімації."Вона кричала допоможіть, забігла за прилавок, він слідом за нею. Там вдарив, тут вдарив, тут кров з неї юшила", - розповіла продавчиня магазину Людмила Вукотич."Пошкоджено печінку і діафрагму та гемодинаміка стабілізована. Будемо сподіватися, що все закінчиться добре", - заявив завідувач хірургічного відділення Миколаївської лікарні швидкої допомоги Володимир Куриляк."Вже за 6 хвилин наряди патрульної поліції зупинили цей автомобіль на виїзді з Миколаєва. По дорозі він викинув з салону автомобіля перуку, та фейкову бороду, а також куртку, на якій залишились плями бурого кольору", - зазначив речник патрульної поліції Миколаєва Віктор Кірєєв.

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