У ранковій аварії у Луцьку травмувалася 4-річна дитина





Про це розповів водій однієї з автівок Віктор, який не назвав прізвища, - інформує



Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня, зранку на вулиці Гнідавській зіткнулися три автомобілі.



Зі слів Віктора, автомобіль Volkswagen виїхав на зустрічну на вулиці Данила Галицького і спричинив зіткнення.



На місці працювала патрульна поліція.



Деталі - згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В подвійній аварії у Луцьку постраждала 4-річна дитина. ЇЇ забрала карета швидкої допомоги.Про це розповів водій однієї з автівок, який не назвав прізвища, - інформує UA:Волинь. Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня,три автомобілі.Зі слів Віктора, автомобіль Volkswagen виїхав на зустрічну на вулиці Данила Галицького і спричинив зіткнення.На місці працювала патрульна поліція.Деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію