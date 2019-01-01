У ранковій аварії у Луцьку травмувалася 4-річна дитина
Сьогодні, 12:40
В подвійній аварії у Луцьку постраждала 4-річна дитина. ЇЇ забрала карета швидкої допомоги.
Про це розповів водій однієї з автівок Віктор, який не назвав прізвища, - інформує UA:Волинь.
Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня, зранку на вулиці Гнідавській зіткнулися три автомобілі.
Зі слів Віктора, автомобіль Volkswagen виїхав на зустрічну на вулиці Данила Галицького і спричинив зіткнення.
На місці працювала патрульна поліція.
Деталі - згодом.
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Про це розповів водій однієї з автівок Віктор, який не назвав прізвища, - інформує UA:Волинь.
Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня, зранку на вулиці Гнідавській зіткнулися три автомобілі.
Зі слів Віктора, автомобіль Volkswagen виїхав на зустрічну на вулиці Данила Галицького і спричинив зіткнення.
На місці працювала патрульна поліція.
Деталі - згодом.
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