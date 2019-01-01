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У ранковій аварії у Луцьку травмувалася 4-річна дитина

У ранковій аварії у Луцьку травмувалася 4-річна дитина
В подвійній аварії у Луцьку постраждала 4-річна дитина. ЇЇ забрала карета швидкої допомоги.

Про це розповів водій однієї з автівок Віктор, який не назвав прізвища, - інформує UA:Волинь.

Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня, зранку на вулиці Гнідавській зіткнулися три автомобілі.

Зі слів Віктора, автомобіль Volkswagen виїхав на зустрічну на вулиці Данила Галицького і спричинив зіткнення.

На місці працювала патрульна поліція.

Деталі - згодом.

У ранковій аварії у Луцьку травмувалася 4-річна дитина
У ранковій аварії у Луцьку травмувалася 4-річна дитина
У ранковій аварії у Луцьку травмувалася 4-річна дитина
У ранковій аварії у Луцьку травмувалася 4-річна дитина
У ранковій аварії у Луцьку травмувалася 4-річна дитина


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Теги: Луцьк, подвійна аварія, постраждала дитина
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