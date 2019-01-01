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На Волині в аварії травмувались молода матір з 4-місячною дитиною: немовля – у реанімації

На Волині в аварії травмувались молода матір з 4-місячною дитиною: немовля – у реанімації
На автодорозі неподалік села Воля-Ковельська Ковельського району автомобіль Audi 100 з’їхав у кювет та перевернувся. Аварія трапилась, 26 вересня, близько 19 години.

За кермом авто перебував 24-річний житель Старовижівського району, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські попередньо встановили, що водій, здійснюючи обгін попутного транспортного засобу не впорався із керуванням і допустив з’їзд автомобіля з проїжджої частини дороги.

Внаслідок автопригоди 22-річна пасажирка та чотиримісячна дитина отримали тілесні ушкодження.

Немовля госпіталізували в реанімацію.

За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.






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Теги: аварія, травма, немовля
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