На Волині в аварії травмувались молода матір з 4-місячною дитиною: немовля – у реанімації





За кермом авто перебував 24-річний житель Старовижівського району, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліцейські попередньо встановили, що водій, здійснюючи обгін попутного транспортного засобу не впорався із керуванням і допустив з’їзд автомобіля з проїжджої частини дороги.



Внаслідок автопригоди 22-річна пасажирка та чотиримісячна дитина отримали тілесні ушкодження.



Немовля госпіталізували в реанімацію.



За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі неподалік села Воля-Ковельська Ковельського району автомобіль Audi 100 з’їхав у кювет та перевернувся. Аварія трапилась, 26 вересня, близько 19 години.За кермом авто перебував 24-річний житель Старовижівського району, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські попередньо встановили, що водій, здійснюючи обгін попутного транспортного засобу не впорався із керуванням і допустив з’їзд автомобіля з проїжджої частини дороги.Внаслідок автопригоди 22-річна пасажирка та чотиримісячна дитина отримали тілесні ушкодження.Немовля госпіталізували в реанімацію.За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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