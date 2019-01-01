Олег Винник потрапив до бази «Миротворець»
Сьогодні, 20:31
Український співак Олег Винник потрапив до бази “Миротворець” за участь у російській акції “ВсемМир”.
Про це повідомляє УНН з посиланням на “Миротворець”.
“Російські зірки, які підтримали силове захоплення російськими військами Криму, а потім російську агресію на українському Донбасі, зняли знущальний кліп, в якому співають про те, що хочуть миру. У цьому ролику з’явився також український співак Олег Винник”, — повідомляє “Миротворець”.
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Так, причиною занесення в базу зазначено, “за участь у російській пропагандистській антиукраїнській акції „ВсемМир“, спрямованій на перекладання відповідальності за розв’язання Росією (країною-агресором) війни на Україні”.
Організатори ж акції зазначають, що мета — “закликати людей об’єднатись та мирно існувати”.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на “Миротворець”.
“Російські зірки, які підтримали силове захоплення російськими військами Криму, а потім російську агресію на українському Донбасі, зняли знущальний кліп, в якому співають про те, що хочуть миру. У цьому ролику з’явився також український співак Олег Винник”, — повідомляє “Миротворець”.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: До Винника – навіть на милицях. ФОТОРЕПОРТАЖ із грандіозного концерту у Луцьку
Так, причиною занесення в базу зазначено, “за участь у російській пропагандистській антиукраїнській акції „ВсемМир“, спрямованій на перекладання відповідальності за розв’язання Росією (країною-агресором) війни на Україні”.
Організатори ж акції зазначають, що мета — “закликати людей об’єднатись та мирно існувати”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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