Олег Винник потрапив до бази «Миротворець»

Олег Винник потрапив до бази “Миротворець” за участь у російській акції “ВсемМир”.



Про це повідомляє



“Російські зірки, які підтримали силове захоплення російськими військами Криму, а потім російську агресію на українському Донбасі, зняли знущальний кліп, в якому співають про те, що хочуть миру. У цьому ролику з’явився також український співак Олег Винник”, — повідомляє “Миротворець”.



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Так, причиною занесення в базу зазначено, “за участь у російській пропагандистській антиукраїнській акції „ВсемМир“, спрямованій на перекладання відповідальності за розв’язання Росією (країною-агресором) війни на Україні”.



Організатори ж акції зазначають, що мета — “закликати людей об’єднатись та мирно існувати”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український співакпотрапив до бази “Миротворець” за участь у російській акції “ВсемМир”.Про це повідомляє УНН з посиланням на “Миротворець”.“Російські зірки, які підтримали силове захоплення російськими військами Криму, а потім російську агресію на українському Донбасі, зняли знущальний кліп, в якому співають про те, що хочуть миру. У цьому ролику з’явився також український співак Олег Винник”, — повідомляє “Миротворець”.Так, причиною занесення в базу зазначено, “за участь у російській пропагандистській антиукраїнській акції „ВсемМир“, спрямованій на перекладання відповідальності за розв’язання Росією (країною-агресором) війни на Україні”.Організатори ж акції зазначають, що мета — “закликати людей об’єднатись та мирно існувати”.

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