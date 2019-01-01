«У мисливстві, як і в усій лісовій галузі, не буває швидкого повернення вкладень», – головний лісівник Волині





Мисливське господарство – один із напрямків, які подають надії на підвищення дохідності в області, йдеться



Щороку на ведення мисливського господарства спрямовуються чималі кошти, адже мисливство вимагає довготривалих вкладень.



Зазначають, загальні витрати на ведення мисливського господарства – це заробітна плата працівників, зайнятих у мисливському господарстві, охорона мисливських угідь, відтворення диких тварин, біотехнічні заходи, упорядкування угідь. Суми коштів, які скеровують підприємства облуправління на ведення мисливського господарства, щорічно зростають. За період 2014–2018 років збільшились з 4,1 млн грн до 11,7 млн грн.



Про це йшлося у звітній доповіді начальника управління Олександра Кватирка.



У мисливському господарстві державних підприємств працює 67 працівників, з яких 45 посади єгерської служби, які безпосередньо відповідають за охорону мисливських угідь та проведення біотехнічних заходів. Крім того, функції з охорони державного мисливського фонду покладені на державну лісову охорону. Основними завданнями користувачів мисливських угідь є: охорона мисливських угідь, підгодівля та відтворення популяції диких тварин.



Станом на початок вересня державні підприємства склали 142 протоколи на порушників правил полювання. Це 78% від усіх складених протоколів в області. З порушників стягнули майже 29 тисячі гривень штрафів, вилучили 21 одиницю мисливської вогнепальної зброї.



Слід відзначити активну роботу з охорони державного мисливського фонду працівників державних підприємств «Маневицьке лісове господарство», СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», «Любешівське лісомисливське господарство», «Прибузьке лісове господарство».



У весняний період підприємствами управління в мисливських угіддях, наданим їм у користування, створили 113,4 га кормових полів.



Найбільше – у державних підприємствах «Городоцьке ЛГ» – 29,2 га, «Маневицьке ЛГ» – 20 га, «Старовижівське ЛГ» – 16 га та «Ратнівське ЛМГ» – 13,1 га.



План заготівлі кормових віників та сіна для підгодівлі диких мисливських тварин у зимовий період виконали усі підприємства.



Усі підприємства, яким надані мисливські угіддя, зосередили свою увагу на заготівлі зернових та коренеплодів, адже в цьому році була достатня кількість жолудя. Очікується, що плани заготівлі цих кормів будуть виконані на 100 відсотків.



Зауважують, увага державних лісогосподарських та лісомисливських підприємств сьогодні націлена на збільшення чисельності основних видів мисливських звірів і птахів шляхом їх штучного розведення з подальшим випуском у мисливські угіддя. З цією метою уже збудували 36 га вольєрів для копитних тварин, в яких утримується близько 50 голів оленів та понад 100 голів диких свиней. Крім того, побудували 3 вольєри для розведення фазанів і 2 вольєри для розведення диких качок.



"Роботи активно продовжується, ми всі розуміємо, що за цим – майбутнє мисливського господарства. Досягнення оптимальної чисельності основних видів мисливських тварин, дозволить більш ефективно вести експлуатацію та забезпечить вищу рентабельність мисливського господарства", – зазначив Олександр Кватирко.



"Не можна оминути увагою і той факт, що приватні мисливські господарства не інвестують у мисливство такі кошти, як державні. У мисливстві, як і в усій лісовій галузі, не буває швидкого повернення вкладень. Ця справа для терплячих і впевнених у своєму фахові людей. Ліс дає гарну віддачу лише працьовитим і терплячим. Тому лісівники не бояться витрачати так багато сил ще й на популяризацію культури мисливства. Формуємо традиції, цінуємо правила, ведемо велику просвітницьку роботу", - наголосив головний лісівник Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мисливство на Волині сьогодні ведеться на площі 1 млн 431 тис га, з них - 298 тисячі га (21%) надали в користування підприємствам Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Мисливське господарство – один із напрямків, які подають надії на підвищення дохідності в області, йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ. Щороку на ведення мисливського господарства спрямовуються чималі кошти, адже мисливство вимагає довготривалих вкладень.Зазначають, загальні витрати на ведення мисливського господарства – це заробітна плата працівників, зайнятих у мисливському господарстві, охорона мисливських угідь, відтворення диких тварин, біотехнічні заходи, упорядкування угідь. Суми коштів, які скеровують підприємства облуправління на ведення мисливського господарства, щорічно зростають. За період 2014–2018 років збільшились з 4,1 млн грн до 11,7 млн грн.Про це йшлося у звітній доповіді начальника управлінняУ мисливському господарстві державних підприємств працює 67 працівників, з яких 45 посади єгерської служби, які безпосередньо відповідають за охорону мисливських угідь та проведення біотехнічних заходів. Крім того, функції з охорони державного мисливського фонду покладені на державну лісову охорону. Основними завданнями користувачів мисливських угідь є: охорона мисливських угідь, підгодівля та відтворення популяції диких тварин.Станом на початок вересня державні підприємства склали 142 протоколи на порушників правил полювання. Це 78% від усіх складених протоколів в області. З порушників стягнули майже 29 тисячі гривень штрафів, вилучили 21 одиницю мисливської вогнепальної зброї.Слід відзначити активну роботу з охорони державного мисливського фонду працівників державних підприємств «Маневицьке лісове господарство», СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», «Любешівське лісомисливське господарство», «Прибузьке лісове господарство».У весняний період підприємствами управління в мисливських угіддях, наданим їм у користування, створили 113,4 га кормових полів.Найбільше – у державних підприємствах «Городоцьке ЛГ» – 29,2 га, «Маневицьке ЛГ» – 20 га, «Старовижівське ЛГ» – 16 га та «Ратнівське ЛМГ» – 13,1 га.План заготівлі кормових віників та сіна для підгодівлі диких мисливських тварин у зимовий період виконали усі підприємства.Усі підприємства, яким надані мисливські угіддя, зосередили свою увагу на заготівлі зернових та коренеплодів, адже в цьому році була достатня кількість жолудя. Очікується, що плани заготівлі цих кормів будуть виконані на 100 відсотків.Зауважують, увага державних лісогосподарських та лісомисливських підприємств сьогодні націлена на збільшення чисельності основних видів мисливських звірів і птахів шляхом їх штучного розведення з подальшим випуском у мисливські угіддя. З цією метою уже збудували 36 га вольєрів для копитних тварин, в яких утримується близько 50 голів оленів та понад 100 голів диких свиней. Крім того, побудували 3 вольєри для розведення фазанів і 2 вольєри для розведення диких качок."Роботи активно продовжується, ми всі розуміємо, що за цим – майбутнє мисливського господарства. Досягнення оптимальної чисельності основних видів мисливських тварин, дозволить більш ефективно вести експлуатацію та забезпечить вищу рентабельність мисливського господарства", – зазначив Олександр Кватирко."Не можна оминути увагою і той факт, що приватні мисливські господарства не інвестують у мисливство такі кошти, як державні. У мисливстві, як і в усій лісовій галузі, не буває швидкого повернення вкладень. Ця справа для терплячих і впевнених у своєму фахові людей. Ліс дає гарну віддачу лише працьовитим і терплячим. Тому лісівники не бояться витрачати так багато сил ще й на популяризацію культури мисливства. Формуємо традиції, цінуємо правила, ведемо велику просвітницьку роботу", - наголосив головний лісівник Волині.

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