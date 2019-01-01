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Audi A7 TFSI e quattro: огляд з автосалону у Франкфурті від WEST AUTO HUB*

Audi A7 TFSI e quattro: огляд з автосалону у Франкфурті від WEST AUTO HUB*
Працівники луцької автомобільної компанії WEST AUTO HUB відвідали найбільшу в Європі автомобільну виставку Frankfurt IAA Messe. У своємоу відеоблозі вони розповідають про найцікавіші автомобілі, які презентували на події. Один з них - Audi A7 TFSI e quattro.

"Цікавинки з IAA Messe Frankfurt справді варті уваги! Audi зробили розкішне представлення! Це й автівки на стінах, і презентація "нутрощів" машин, і привітні менеджери, і, найголовніше, дивовижні автомобілі!", - йдеться у дописі на сторінці компанії у Facebook.

Більше про авто дивіться у відео

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк
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