Audi A7 TFSI e quattro: огляд з автосалону у Франкфурті від WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 14:55
Працівники луцької автомобільної компанії WEST AUTO HUB відвідали найбільшу в Європі автомобільну виставку Frankfurt IAA Messe. У своємоу відеоблозі вони розповідають про найцікавіші автомобілі, які презентували на події. Один з них - Audi A7 TFSI e quattro.
"Цікавинки з IAA Messe Frankfurt справді варті уваги! Audi зробили розкішне представлення! Це й автівки на стінах, і презентація "нутрощів" машин, і привітні менеджери, і, найголовніше, дивовижні автомобілі!", - йдеться у дописі на сторінці компанії у Facebook.
Більше про авто дивіться у відео
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"Цікавинки з IAA Messe Frankfurt справді варті уваги! Audi зробили розкішне представлення! Це й автівки на стінах, і презентація "нутрощів" машин, і привітні менеджери, і, найголовніше, дивовижні автомобілі!", - йдеться у дописі на сторінці компанії у Facebook.
Більше про авто дивіться у відео
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