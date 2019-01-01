У селі Світязь почали будувати очисні споруди
Сьогодні, 13:07
У Шацькому районі триває реалізація проекту щодо покращення екологічної ситуації шляхом каналізування населених пунктів. Відтак, у селі Світязь приступили до будівництва очисних споруд.
Про це пише Кордон.
“Очисні споруди в с. Світязь, які заплановані проектом, вже будуються. Ось такий вигляд вони мають сьогодні”, — йдеться на сторінці проєкту LIP/0018 у Facebook.
До слова, європроект з каналізування заплановано реалізувати у трьох населених пунктах навколо озера Світязь. На будівництво мережі каналізаційно-насосних станцій та трубопроводів у Шацьку піде трохи більше 3 мільйонів євро, на Світязь – 2 мільйони євро, на Пульмо – 1 мільйон євро.
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Про це пише Кордон.
“Очисні споруди в с. Світязь, які заплановані проектом, вже будуються. Ось такий вигляд вони мають сьогодні”, — йдеться на сторінці проєкту LIP/0018 у Facebook.
До слова, європроект з каналізування заплановано реалізувати у трьох населених пунктах навколо озера Світязь. На будівництво мережі каналізаційно-насосних станцій та трубопроводів у Шацьку піде трохи більше 3 мільйонів євро, на Світязь – 2 мільйони євро, на Пульмо – 1 мільйон євро.
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