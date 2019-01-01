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У селі Світязь почали будувати очисні споруди

У селі Світязь почали будувати очисні споруди
У Шацькому районі триває реалізація проекту щодо покращення екологічної ситуації шляхом каналізування населених пунктів. Відтак, у селі Світязь приступили до будівництва очисних споруд.

Про це пише Кордон.

“Очисні споруди в с. Світязь, які заплановані проектом, вже будуються. Ось такий вигляд вони мають сьогодні”, — йдеться на сторінці проєкту LIP/0018 у Facebook.

До слова, європроект з каналізування заплановано реалізувати у трьох населених пунктах навколо озера Світязь. На будівництво мережі каналізаційно-насосних станцій та трубопроводів у Шацьку піде трохи більше 3 мільйонів євро, на Світязь – 2 мільйони євро, на Пульмо – 1 мільйон євро.

У селі Світязь почали будувати очисні споруди
У селі Світязь почали будувати очисні споруди
У селі Світязь почали будувати очисні споруди
У селі Світязь почали будувати очисні споруди
У селі Світязь почали будувати очисні споруди
У селі Світязь почали будувати очисні споруди

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Теги: очисні споруди, Світязь
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