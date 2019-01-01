У ресторації «Брама» пропонують пообідати за вигідною ціною*
Сьогодні, 13:21
У ресторані швидкого харчування «Брама у світ смаків» діє вигідна акційна пропозиція.
Отож, щодня з 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.
Акція діє до 1 грудня 2019 року. Акція не поширюється на алкогольні напої.
«Завітайте, буде смачно», – обіцяють у пресслужбі ТРЦ «ПортCity».
Ресторан знаходиться за адресою:
м. Луцьк, пр-т Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом Там Там Сімейні традиції»).
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Отож, щодня з 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.
Акція діє до 1 грудня 2019 року. Акція не поширюється на алкогольні напої.
«Завітайте, буде смачно», – обіцяють у пресслужбі ТРЦ «ПортCity».
Ресторан знаходиться за адресою:
м. Луцьк, пр-т Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом Там Там Сімейні традиції»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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