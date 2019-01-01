Волинянка створює авторські ляльки, якими захоплюються за кордоном. ФОТО

Наталія Мицько виготовляє авторські ляльки за різними техніками. З її фантазії народжуються цікаві, зворушливі, смішні чи милі образи.



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"Кожен з них має власну історію та характер. Більше того, світ ляльки безмежний, як і фантазія людини", - зазначає умілиця.



Мисткиня демонструє свої вироби на широкий загал та з неприхованим захопленням розповідає про історію створення мало не кожного милого її душі шедевру. Виготовлення ляльки власними руками процес, що заворожує та заспокоює, додає авторка кількох сотень текстильних саморобок.



"Ляльки це дитяча пристрасть, що виникла у мене ще з часів Барбі. Першою лялькою, котру я створила власноруч, була дівчинка-янгол у рожевій сукні. Цей рукотвір я зберігаю й донині, як спомин про мій вдалий творчий почин", - каже майстриня.



Наталя розповідає, що образи іграшок часом запозичує з мультфільмів. Але є у неї і багато вигаданих персонажів. Позаяк дитячій фантазії немає меж. Усе частіше малеча стала замовляти іграшки у яких поєднано, здавалося б, непоєднувані герої, як то котопес чи кроколев, тощо.



"Найпоширеніша у моєму творчому здобутку - невигадлива лялька Тільда, виготовлена з натуральних тканин та задекорована на будь-який смак. Деталі цієї красуні продумані до дрібниць: одяг, макіяж, зачіска — усе це малюю та шию в єдиному екземплярі за оригінальною задумкою. Найбільш впізнаваними ознаками цієї ляльки є маленькі очі у вигляді цяток та рум’яні щічки",- із захопленням розповідає Наталія Мицько.



"У світі не знайти схожих Тільд, оскільки кожна по собі індивідуальна. Набивають такий виріб синтепоном, або холлофайбером, відтак саморобка є м’якенькою та приємною у користуванні. Варто зазначити, що Тільда це не просто іграшка, а й чудовий елемент декору в інтер’єрі, зокрема. Відтак її можна подарувати за будь-якої нагоди. Усередину виробу часто вкладають запашні пелюстки квітів, палички кориці чи суміші лікарських трав. Від цього іграшка стає не лише цікава, але й корисна. Такі ляльки використовують в оздобленні ванних кімнат, як тримач ватних дисків та паличок, а також на кухні — для зберігання пакетів чи іншого кухонного краму. Цей спосіб виготовлення я опанувала найпершим. Окрім Тільди існує безліч інших стилів, у яких з великим бажанням мала нагоду працювати. Виготовляла, зокрема Горищні ляльки, Довгоноги, ляльки Горджус, Гарбузоголові, Сніжки, Вальдорфські, тощо. Заняттю виготовлення ляльок не зраджу ніколи, адже саме у цій роботі знайшла себе та прагну постійного вдосконалення", - додає мисткиня.



Наталія розповіла, як відбувається процес створення ляльки. Що для цього потрібно мати та скільки часу забирає виготовлення іграшки.



"Пошиття ляльок – цікавий процес, у якому хочеться безперервно втілювати все нові ідеї. Передусім треба вигадати образ, зробити замальовки, виготовити лекало і аж тоді братися до шиття. У своїй роботі поєдную шиття машинне та вручну. Адже створення виробу вимагає виготовлення дрібних деталей, а з цим можуть впоратися лише руки. Ляльки бувають рухливими, здатними набувати різноманітні пози. Це означає що згини в колінах, ліктях, чи кистях потрібно ретельно продумати, правильно розрахувати пропорції, щоб зробити виріб найбільш реалістичним. Далі справа за бутафорією. Кожну іграшку треба вдягнути у відповідний костюм та вдихнути у неї життя. На все я витрачаю два дні. Тим часом задум вдається втілити у життя не завжди завдяки виваженості та послідовності. Буває навіть завдяки спонтанності, яка присутня у будь-якій творчості", - розповідає жінка.



"Так, безперечно, існує певний магнетизм іграшки. Усе в ляльці є символічним та має прихований зміст. Кожна з них - з власною філософією та зі своїм життям. І у кожній присутня частинка душі її творця",- відверто зауважує Наталія Мицько.



Нині лялькарка відчуває "впевненість" у своїх пальцях. Адже її роботи користуються популярністю та стають дедалі більше затребувані. Своїми виробами завоювала прихильність за кордоном. Серед поціновувачів її творчості американці, британці та шанувальники з ближнього зарубіжжя.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майстриня з Каменя-Каширськоговиготовляє авторські ляльки за різними техніками. З її фантазії народжуються цікаві, зворушливі, смішні чи милі образи.Про це повідомляє "Полісся". "Кожен з них має власну історію та характер. Більше того, світ ляльки безмежний, як і фантазія людини", - зазначає умілиця.Мисткиня демонструє свої вироби на широкий загал та з неприхованим захопленням розповідає про історію створення мало не кожного милого її душі шедевру. Виготовлення ляльки власними руками процес, що заворожує та заспокоює, додає авторка кількох сотень текстильних саморобок."Ляльки це дитяча пристрасть, що виникла у мене ще з часів Барбі. Першою лялькою, котру я створила власноруч, була дівчинка-янгол у рожевій сукні. Цей рукотвір я зберігаю й донині, як спомин про мій вдалий творчий почин", - каже майстриня.Наталя розповідає, що образи іграшок часом запозичує з мультфільмів. Але є у неї і багато вигаданих персонажів. Позаяк дитячій фантазії немає меж. Усе частіше малеча стала замовляти іграшки у яких поєднано, здавалося б, непоєднувані герої, як то котопес чи кроколев, тощо."Найпоширеніша у моєму творчому здобутку - невигадлива лялька Тільда, виготовлена з натуральних тканин та задекорована на будь-який смак. Деталі цієї красуні продумані до дрібниць: одяг, макіяж, зачіска — усе це малюю та шию в єдиному екземплярі за оригінальною задумкою. Найбільш впізнаваними ознаками цієї ляльки є маленькі очі у вигляді цяток та рум’яні щічки",- із захопленням розповідає Наталія Мицько."У світі не знайти схожих Тільд, оскільки кожна по собі індивідуальна. Набивають такий виріб синтепоном, або холлофайбером, відтак саморобка є м’якенькою та приємною у користуванні. Варто зазначити, що Тільда це не просто іграшка, а й чудовий елемент декору в інтер’єрі, зокрема. Відтак її можна подарувати за будь-якої нагоди. Усередину виробу часто вкладають запашні пелюстки квітів, палички кориці чи суміші лікарських трав. Від цього іграшка стає не лише цікава, але й корисна. Такі ляльки використовують в оздобленні ванних кімнат, як тримач ватних дисків та паличок, а також на кухні — для зберігання пакетів чи іншого кухонного краму. Цей спосіб виготовлення я опанувала найпершим. Окрім Тільди існує безліч інших стилів, у яких з великим бажанням мала нагоду працювати. Виготовляла, зокрема Горищні ляльки, Довгоноги, ляльки Горджус, Гарбузоголові, Сніжки, Вальдорфські, тощо. Заняттю виготовлення ляльок не зраджу ніколи, адже саме у цій роботі знайшла себе та прагну постійного вдосконалення", - додає мисткиня.Наталія розповіла, як відбувається процес створення ляльки. Що для цього потрібно мати та скільки часу забирає виготовлення іграшки."Пошиття ляльок – цікавий процес, у якому хочеться безперервно втілювати все нові ідеї. Передусім треба вигадати образ, зробити замальовки, виготовити лекало і аж тоді братися до шиття. У своїй роботі поєдную шиття машинне та вручну. Адже створення виробу вимагає виготовлення дрібних деталей, а з цим можуть впоратися лише руки. Ляльки бувають рухливими, здатними набувати різноманітні пози. Це означає що згини в колінах, ліктях, чи кистях потрібно ретельно продумати, правильно розрахувати пропорції, щоб зробити виріб найбільш реалістичним. Далі справа за бутафорією. Кожну іграшку треба вдягнути у відповідний костюм та вдихнути у неї життя. На все я витрачаю два дні. Тим часом задум вдається втілити у життя не завжди завдяки виваженості та послідовності. Буває навіть завдяки спонтанності, яка присутня у будь-якій творчості", - розповідає жінка."Так, безперечно, існує певний магнетизм іграшки. Усе в ляльці є символічним та має прихований зміст. Кожна з них - з власною філософією та зі своїм життям. І у кожній присутня частинка душі її творця",- відверто зауважує Наталія Мицько.Нині лялькарка відчуває "впевненість" у своїх пальцях. Адже її роботи користуються популярністю та стають дедалі більше затребувані. Своїми виробами завоювала прихильність за кордоном. Серед поціновувачів її творчості американці, британці та шанувальники з ближнього зарубіжжя.

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