Затримали 19-річного волинянина, який вкрав авто у Львові





Про це повідомили у



У Франківський відділ поліції звернувся 57-річний львів’янин із заявою про те, що вночі 11 вересня з автостоянки викрали його автомобіль «BMW 530».



В салоні автомобіля були документи на машину, банківська картка, паспорт та пенсійне посвідчення чоловіка, грошові кошти. Збитки заявник оцінив у 65 000 гривень.



Поліцейські вжитими оперативно-розшуковими заходами встановили, що до скоєння правопорушення причетний 19-річний житель Волинської області. Йому повідомили про підозру у вчинені злочину за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).



Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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