Затримали 19-річного волинянина, який вкрав авто у Львові
Сьогодні, 13:29
Волинянин вкрав автівку BMW 530 у 57-річного львів'янина.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.
У Франківський відділ поліції звернувся 57-річний львів’янин із заявою про те, що вночі 11 вересня з автостоянки викрали його автомобіль «BMW 530».
В салоні автомобіля були документи на машину, банківська картка, паспорт та пенсійне посвідчення чоловіка, грошові кошти. Збитки заявник оцінив у 65 000 гривень.
Поліцейські вжитими оперативно-розшуковими заходами встановили, що до скоєння правопорушення причетний 19-річний житель Волинської області. Йому повідомили про підозру у вчинені злочину за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).
Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.
У Франківський відділ поліції звернувся 57-річний львів’янин із заявою про те, що вночі 11 вересня з автостоянки викрали його автомобіль «BMW 530».
В салоні автомобіля були документи на машину, банківська картка, паспорт та пенсійне посвідчення чоловіка, грошові кошти. Збитки заявник оцінив у 65 000 гривень.
Поліцейські вжитими оперативно-розшуковими заходами встановили, що до скоєння правопорушення причетний 19-річний житель Волинської області. Йому повідомили про підозру у вчинені злочину за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).
Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У випуску популярного волинського ток-шоу розповіли, хто виграє від відкриття ринку землі
Сьогодні, 13:45
Затримали 19-річного волинянина, який вкрав авто у Львові
Сьогодні, 13:29
У ресторації «Брама» пропонують пообідати за вигідною ціною*
Сьогодні, 13:21
«У мисливстві, як і в усій лісовій галузі, не буває швидкого повернення вкладень», – головний лісівник Волині
Сьогодні, 13:10
Медіа