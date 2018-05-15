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Затримали 19-річного волинянина, який вкрав авто у Львові

Затримали 19-річного волинянина, який вкрав авто у Львові
Волинянин вкрав автівку BMW 530 у 57-річного львів'янина.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.

У Франківський відділ поліції звернувся 57-річний львів’янин із заявою про те, що вночі 11 вересня з автостоянки викрали його автомобіль «BMW 530».

В салоні автомобіля були документи на машину, банківська картка, паспорт та пенсійне посвідчення чоловіка, грошові кошти. Збитки заявник оцінив у 65 000 гривень.

Поліцейські вжитими оперативно-розшуковими заходами встановили, що до скоєння правопорушення причетний 19-річний житель Волинської області. Йому повідомили про підозру у вчинені злочину за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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Теги: крадіжка, авто, волинянин
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