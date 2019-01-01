У випуску популярного волинського ток-шоу розповіли, хто виграє від відкриття ринку землі





Про це стало відомо під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 26 вересня, на «12» телеканалі, передає



Так, гість студії, голова Асоціації фермерів Волині Руслан Хомич переконаний, що за теперішніми сценарієм, виграти зможуть тільки іноземці.



«Тобто іноземні громадяни з великим капіталом, створивши тут юридичні особи, безумовно виграють тому, що ми не конкуренти їм. Мова йде про те, що землю будуть виносити на аукціон, і навіть ту землю, яка є у власності фізичних осіб, власників земельних часток, паїв. Ми не зможемо конкурувати. Ми рахували, ні одна українська компанія, навіть із найпотужніших, не зможе конкурувати тому, що той зайвий долар на торгах заплатять іноземці», – пояснив голова Асоціації фермерів Волині.



Та додав, що в такому випадку збитки понесе вся країна.



«Не тільки фермери і великі господарства. Тобто ми, українці, втратимо територію країни», – зауважив Руслан Хомич.



Директор Волинської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» Олександр Семенюк додав, що земля не має продаватися.



«Ми знаємо, що робиться в Європі. Ціни 5 тисяч євро – це тільки у кількох країнах, а є 10 тисяч євро, в Голландії – 60 тисяч євро за 1 гектар сільськогосподарської землі. Ви можете собі уявити масштаби і можливості, якщо сьогодні фермер розвинутої країни захоче зайти в Україну, то для нього при вартості 60 тисяч євро за один гектар перенести свої потужності сюди набагато дешевше», – переконаний Олександр Семенюк.



Своєю чергою депутат Волинської обласної ради, директор товариства «П’ятидні» Валерій Діброва зауважив, що при низьких внутрішніх доходах, при низьких доходах населення, відсікається можливість того, що населення України може бути учасниками ринку землі.



«Я слухав одного із голів спілки учасників АТО, який сказав так (вони теж готують звернення до Президента, ВР із цього питання): «Ми не для того проливали кров на Сході, захищаючи незалежність і суверенітет України, щоб за нашими спинами продавалася земля. Ми не для того воювали. Тому, що ми там відстоювали незалежність, а ви тут своїм законом цей суверенітет перекреслюєте», – процитував атовця директор товариства «П’ятидні».



Також, з його слів, в законі виписано, що громадяни, або капітал країни-агресора не має права бути учасником ринку. Однак, на його думку, це дуже обманлива фраза в законі.



«Адже дуже багато офшорного капіталу змінило своїх власників, громадянство... При такому законі земля стає не фактором виробництва, а стає просто об’єктом торгів, ніхто на ній не буде працювати», – підсумував Валерій Діброва.

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