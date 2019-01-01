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У «StrikeCity» пропонують годину боулінгу за 1 гривню*

У «StrikeCity» пропонують годину боулінгу за 1 гривню*
Для усіх любителів боулінгу приємна новина: у боулінг клубі «StrikeCity» – година гри у боулінг за 1 гривню.

Умови прості – замовляйте акційний набір та грайте в боулінг за гривню.

Акція діє з 23 вересня до 01 грудня 2019 року.

«Чекаємо Вас в боулінг клубі StrikeCity», – запрошують у ТРЦ «ПортCity».

Бронювання доріжок за номером: 067 334 50 85

У «StrikeCity» пропонують годину боулінгу за 1 гривню*

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Теги: ПортCity
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