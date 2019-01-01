У «StrikeCity» пропонують годину боулінгу за 1 гривню*
Сьогодні, 19:46
Для усіх любителів боулінгу приємна новина: у боулінг клубі «StrikeCity» – година гри у боулінг за 1 гривню.
Умови прості – замовляйте акційний набір та грайте в боулінг за гривню.
Акція діє з 23 вересня до 01 грудня 2019 року.
«Чекаємо Вас в боулінг клубі StrikeCity», – запрошують у ТРЦ «ПортCity».
Бронювання доріжок за номером: 067 334 50 85
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Умови прості – замовляйте акційний набір та грайте в боулінг за гривню.
Акція діє з 23 вересня до 01 грудня 2019 року.
«Чекаємо Вас в боулінг клубі StrikeCity», – запрошують у ТРЦ «ПортCity».
Бронювання доріжок за номером: 067 334 50 85
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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