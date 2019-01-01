У «StrikeCity» пропонують годину боулінгу за 1 гривню*





Умови прості – замовляйте акційний набір та грайте в боулінг за гривню.



Акція діє з 23 вересня до 01 грудня 2019 року.



«Чекаємо Вас в боулінг клубі StrikeCity», – запрошують у ТРЦ «ПортCity».



Бронювання доріжок за номером: 067 334 50 85





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