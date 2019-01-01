Волинська лікарня отримала техніки на понад 65 тисяч євро





Це стало можливим завдяки субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», - інформує



Крім цього, отримала апарат штучної вентиляції легень «Сarina» фірми Drager, кисневий концентратор для пролонгованої кисневої терапії важкохворих, два інфузійних шприцевих насоси для дозованого введення медичних препаратів.



Загальна сума допомоги складає 65 000 євро.



Система моніторингу пацієнта в режимі 24/7 дозволяє слідкувати за артеріальним тиском, частотою пульсу, рівнем насичення киснем крові хворого та негайно реагувати на зміни в його стані.



Зауважують, уся вищевказана апаратура суттєво покращить надання допомоги хворим з важкими хворобами системи кровообігу та скоротить смертність від патології.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» отримала систему моніторингу стану пацієнта (6 моніторів стану пацієнта з центральною станцією) фірми Drager.Це стало можливим завдяки субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», - інформує пресслужба лікарні. Крім цього, отримала апарат штучної вентиляції легень «Сarina» фірми Drager, кисневий концентратор для пролонгованої кисневої терапії важкохворих, два інфузійних шприцевих насоси для дозованого введення медичних препаратів.Загальна сума допомоги складає 65 000 євро.Система моніторингу пацієнта в режимі 24/7 дозволяє слідкувати за артеріальним тиском, частотою пульсу, рівнем насичення киснем крові хворого та негайно реагувати на зміни в його стані.Зауважують, уся вищевказана апаратура суттєво покращить надання допомоги хворим з важкими хворобами системи кровообігу та скоротить смертність від патології.

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