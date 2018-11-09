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До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*

До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
Вперше цього року у Луцьку організували масштабний всеукраїнський Харківський ярмарок. Шуби, пальта, головні убори, взуття сумки і навіть саджанці – тут можна знайти будь-що, а головне – за нижчими, ніж на ринку, цінами.

Стартував ярмарок 26 вересня і триватиме аж до 10 жовтня на території стадіону «Авангард».

Щороку ярмарок «гастролює» у майже 20-ти містах по всій території України. До Луцька приїздили вже більше десятка разів і традиційно – восени, перед святом Покрови. «Лучани вже звикли, що ми приїжджаємо у цей час, тому чекають нас і приймають дуже гостинно», – зазначила організатор дійства Ірина Церковна.

На ярмарку пропонують придбати товари від виробників за доступними цінами. Цьогоріч там зібралися 53 представники зі всіх куточків України – Київської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Черкаської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Житомирської, Кіровоградської та інших областей, є навіть один учасник з Узбекистану. До слова, кількість підприємців, які везуть свій товар на ярмарок, зростає щороку, у 2018 до Луцька приїжджали 44 представники.

До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*


Кожен презентує на ярмарку власний унікальний товар. Харків – верхній одяг, взуття і срібло, з Києва приїхали із головними уборами, Миколаївська область – з нижньою білизною. Представник Узбекистану привіз лучанам чоловічий та жіночий текстиль. Є також багато локацій, де продають хутро, дитячий одяг, натуральну бавовну і вироби з неї, тут можна навіть придбати мед чи саджанці.

Організаторка дійства пані Ірина зазначає, що вибір одягу – широченний, а ціни – доступніші, аніж будь-де. «Людям це подобається, тож покупців вистачає. Вони на нас завжди чекають з нетерпінням, не щодня випадає нагода одягнутися модно і стильно за таким доступним прайсом», – каже жінка.

До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*


Одяг, що тут представлений – сезонний, здебільшого верхній та теплий. У широкому асортименті є також вибір ковдр, рушників, сумок, рукавиць, гаманців, чоловічого та жіночого взуття. Компетентні продавці допоможуть підібрати кожному щось особливе.

Загалом же на Харківському ярмарку – десятки різновидів одягу різних фасонів, фактури і з різних тканин, тож кожен може обрати товар до душі та свого гаманця.

Харківський ярмарок у Луцьку діятиме аж до 10 жовтня, щоденно відчиняється із 9 ранку і приймає покупців до 19 години вечора.

До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*
До кольору, до вибору і без «кусючих» цін: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*


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Теги: Харківський ярмарок, Луцьк, одяг, базар
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