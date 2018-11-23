Лучани вшанували пам'ять Михайла Грушевського. ФОТО
Сьогодні, 14:15
У Луцьку 27 вересня відзначили 153-у річницю від дня народження голови Української Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського.
Аби віддати належне великому політикові, історику та громадському діячеві, біля пам'ятника Михайлу Грушевському зібралися представники влади та громадськість міста, - йдеться на сайті Луцькради.
“Сьогодні ми згадуємо Михайла Сергійовича Грушевського. Навколо його фігури є різні дискусії, але нам треба пам’ятати про тих, хто закладав основи нашої держави. Тому я думаю, що тих історичних постатей, які стояли на шляху створення України та витоків української державності потрібно шанувати. Ми повинні не забувати й тих, хто зараз боронить цілісність та суверенітет нашої держави на сході України”, - звернувся до присутніх Григорій Пустовіт.
Після цього представники влади та громадськість міста поклали до підніжжя пам'ятника квіти, як символ вічної пам'яті та поваги до великого діяча минулого.
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Аби віддати належне великому політикові, історику та громадському діячеві, біля пам'ятника Михайлу Грушевському зібралися представники влади та громадськість міста, - йдеться на сайті Луцькради.
“Сьогодні ми згадуємо Михайла Сергійовича Грушевського. Навколо його фігури є різні дискусії, але нам треба пам’ятати про тих, хто закладав основи нашої держави. Тому я думаю, що тих історичних постатей, які стояли на шляху створення України та витоків української державності потрібно шанувати. Ми повинні не забувати й тих, хто зараз боронить цілісність та суверенітет нашої держави на сході України”, - звернувся до присутніх Григорій Пустовіт.
Після цього представники влади та громадськість міста поклали до підніжжя пам'ятника квіти, як символ вічної пам'яті та поваги до великого діяча минулого.
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