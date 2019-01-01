Міністр інфраструктури пропонує ввести спрощені ставки на розмитнення «євроблях»





Про це повідомляє Владислава Криклія в "Економічній правді".



За його словами, потрібно вивести максимально просту формулу для перереєстрації автівок на іноземних номерах. Це дозволить уникнути "спекуляцій та корупції".



"Ми готові на будь-які речі. Я взагалі пропоную, щоб ввести, як у Грузії, долар, два, або три з "кубика", - говорить Криклій.



Він переконаний, що прості та примітивні алгоритми значно спростять життя автомобілістів та дозволять відмовитись від послуг різних оцінювачів, адже там, де починається "важка калькуляція, там одразу з’являється корупція".



При цьому він зауважує, що реалізувати такий план дуже складно з погляду Мінфіна. Річ у тім, що усі надходження від розмитнення "євроблях" та інших автомобілів уже закладені до бюджету. Потім за ці кошти будуються дороги та фінансується медицина з освітою.



Тож Криклій зауважує, що лише у співпраці Міністерства інфраструктури з Мінфіном можливо вивести раціональну формулу, бо якщо громадяни менше заплатять податків, то десь менше державні заклади чи проекти отримають фінансування. Тому баланс знайти досить складно, говорить він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні пропонують ввести максимально простий принцип розмитнення авто зі ставкою в один-три долара за "кубик".Про це повідомляє УНІАН з посиланням на інтерв'ю міністра інфраструктурив "Економічній правді".За його словами, потрібно вивести максимально просту формулу для перереєстрації автівок на іноземних номерах. Це дозволить уникнути "спекуляцій та корупції"."Ми готові на будь-які речі. Я взагалі пропоную, щоб ввести, як у Грузії, долар, два, або три з "кубика", - говорить Криклій.Він переконаний, що прості та примітивні алгоритми значно спростять життя автомобілістів та дозволять відмовитись від послуг різних оцінювачів, адже там, де починається "важка калькуляція, там одразу з’являється корупція".При цьому він зауважує, що реалізувати такий план дуже складно з погляду Мінфіна. Річ у тім, що усі надходження від розмитнення "євроблях" та інших автомобілів уже закладені до бюджету. Потім за ці кошти будуються дороги та фінансується медицина з освітою.Тож Криклій зауважує, що лише у співпраці Міністерства інфраструктури з Мінфіном можливо вивести раціональну формулу, бо якщо громадяни менше заплатять податків, то десь менше державні заклади чи проекти отримають фінансування. Тому баланс знайти досить складно, говорить він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію