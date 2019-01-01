Власниця палила зілля: у селі під Луцьком загорівся велосипед. ФОТО
Сьогодні, 20:16
У селі Прилуцьке горів велосипед.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Юрко Червоний.
Інцидент трапився 25 вересня.
Чоловік зазначив, що жінка спалювала зілля. Через це загорілася трава і загорівся її велосипед.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Юрко Червоний.
Інцидент трапився 25 вересня.
Чоловік зазначив, що жінка спалювала зілля. Через це загорілася трава і загорівся її велосипед.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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