Власниця палила зілля: у селі під Луцьком загорівся велосипед. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Юрко Червоний.



Інцидент трапився 25 вересня.



Чоловік зазначив, що жінка спалювала зілля. Через це загорілася трава і загорівся її велосипед.





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