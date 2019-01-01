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Власниця палила зілля: у селі під Луцьком загорівся велосипед. ФОТО

Власниця палила зілля: у селі під Луцьком загорівся велосипед. ФОТО
У селі Прилуцьке горів велосипед.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Юрко Червоний.

Інцидент трапився 25 вересня.

Чоловік зазначив, що жінка спалювала зілля. Через це загорілася трава і загорівся її велосипед.

Власниця палила зілля: у селі під Луцьком загорівся велосипед. ФОТО

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Теги: пожежа, велосипед, Прилуцьке
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