На вихідні Україну накриють дощі





Про це Наталія Діденко на сторінці у Facebook.



Так, вдень 28 вересня передають до +15+20 градусів, 29 вересня - до +18+24 градусів. На Півночі на 2-4 градуси температура буде нижче.



"Але зважайте на хмарність та тумани, які очікуються, а також на дощі", - зауважує синоптик.



У суботу опади найбільш ймовірні у західних областях, на решті території України переважатиме суха погода.



Проте у неділю атмосферний фронт притягне дощі практично у всі області України. Впродовж дня дощі пройдуть від Заходу до Сходу. Також пройдуть на Півночі, Півдні та у Центрі.



"Словом, переважатиме волога погода, але із проясненнями. Якщо підступний туман знову ж таки не стане на заваді", - підсумувала Наталія Діденко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на вихідних очікується відчутне потепління, але атмосферний тиск "принесе" дощі.Про це повідомила синоптик на сторінці у Facebook.Так, вдень 28 вересня передають до +15+20 градусів, 29 вересня - до +18+24 градусів. На Півночі на 2-4 градуси температура буде нижче."Але зважайте на хмарність та тумани, які очікуються, а також на дощі", - зауважує синоптик.У суботу опади найбільш ймовірні у західних областях, на решті території України переважатиме суха погода.Проте у неділю атмосферний фронт притягне дощі практично у всі області України. Впродовж дня дощі пройдуть від Заходу до Сходу. Також пройдуть на Півночі, Півдні та у Центрі."Словом, переважатиме волога погода, але із проясненнями. Якщо підступний туман знову ж таки не стане на заваді", - підсумувала Наталія Діденко.

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