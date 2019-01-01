На вихідні Україну накриють дощі
Сьогодні, 15:23
В Україні на вихідних очікується відчутне потепління, але атмосферний тиск "принесе" дощі.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
Так, вдень 28 вересня передають до +15+20 градусів, 29 вересня - до +18+24 градусів. На Півночі на 2-4 градуси температура буде нижче.
"Але зважайте на хмарність та тумани, які очікуються, а також на дощі", - зауважує синоптик.
У суботу опади найбільш ймовірні у західних областях, на решті території України переважатиме суха погода.
Проте у неділю атмосферний фронт притягне дощі практично у всі області України. Впродовж дня дощі пройдуть від Заходу до Сходу. Також пройдуть на Півночі, Півдні та у Центрі.
"Словом, переважатиме волога погода, але із проясненнями. Якщо підступний туман знову ж таки не стане на заваді", - підсумувала Наталія Діденко.
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Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
Так, вдень 28 вересня передають до +15+20 градусів, 29 вересня - до +18+24 градусів. На Півночі на 2-4 градуси температура буде нижче.
"Але зважайте на хмарність та тумани, які очікуються, а також на дощі", - зауважує синоптик.
У суботу опади найбільш ймовірні у західних областях, на решті території України переважатиме суха погода.
Проте у неділю атмосферний фронт притягне дощі практично у всі області України. Впродовж дня дощі пройдуть від Заходу до Сходу. Також пройдуть на Півночі, Півдні та у Центрі.
"Словом, переважатиме волога погода, але із проясненнями. Якщо підступний туман знову ж таки не стане на заваді", - підсумувала Наталія Діденко.
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