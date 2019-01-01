9-річний волинянин потребує дороговартісного лікування: рідні благають про допомогу

Ігор Андрусик з Любешівського району потребує дороговартісного лікування.



Ігор ріс, як і всі дітки, рухливим та життєрадісним. Але в липні цього року, коли він проходив плановий медогляд перед школою, сімейний лікар запідозрила серйозну ваду серця у хлопчика, - пише газета



Ігоря одразу ж скерували на подальше обстеження до обласного центру, а звідти медики направили маленького пацієнта до Києва. Там Ігорю встановили діагноз: «Вроджена вада серця. Комплекс Ейзенменгера. Широка відкрита артеріальна протока. СН І ст. NYHA ІІ».



Хлопчика виписали додому із низкою рекомендацій. Окрім спостереження кардіолога, педіатра за місцем проживання, обмеження фізичних навантажень, призначення спецгрупи на заняттях фізкультури та багатьох інших, приписали приймати препарати, котрі є дуже дорогими, рекомендована країна-виробник – Італія.



Для повного одужання Ігор потребує операції на серці. Проте, аби уникнути небажаних ризиків, її не проводитимуть, доки хлопчик не пройде відповідного підготовчого медикаментозного курсу лікування.



Вартість однієї упаковки ліків, якої вистачає на 28 днів, - близько 80 тис. грн. Таких упаковок потрібно від 2 до 4, залежно від результатів лікування.



Родині Андрусиків нереально самотужки зібрати ці кошти. Адже мама хлопчика кілька років тому перенесла операцію, має інвалідність і потребує постійного стороннього догляду.



Тож небайдужих волинян просять допомогти.



Кошти перерахувати на картку ПриватБанку: 5168757395753249



або на рахунок: UA613052990000026209675067186 (одержувач Андрусик Наталія Василівна - мама).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-річнийз Любешівського району потребує дороговартісного лікування.Ігор ріс, як і всі дітки, рухливим та життєрадісним. Але в липні цього року, коли він проходив плановий медогляд перед школою, сімейний лікар запідозрила серйозну ваду серця у хлопчика, - пише газета "Нове життя" Ігоря одразу ж скерували на подальше обстеження до обласного центру, а звідти медики направили маленького пацієнта до Києва. Там Ігорю встановили діагноз: «Вроджена вада серця. Комплекс Ейзенменгера. Широка відкрита артеріальна протока. СН І ст. NYHA ІІ».Хлопчика виписали додому із низкою рекомендацій. Окрім спостереження кардіолога, педіатра за місцем проживання, обмеження фізичних навантажень, призначення спецгрупи на заняттях фізкультури та багатьох інших, приписали приймати препарати, котрі є дуже дорогими, рекомендована країна-виробник – Італія.Для повного одужання Ігор потребує операції на серці. Проте, аби уникнути небажаних ризиків, її не проводитимуть, доки хлопчик не пройде відповідного підготовчого медикаментозного курсу лікування.Вартість однієї упаковки ліків, якої вистачає на 28 днів, - близько 80 тис. грн. Таких упаковок потрібно від 2 до 4, залежно від результатів лікування.Родині Андрусиків нереально самотужки зібрати ці кошти. Адже мама хлопчика кілька років тому перенесла операцію, має інвалідність і потребує постійного стороннього догляду.Тож небайдужих волинян просять допомогти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію