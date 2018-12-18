Храм у селі під Луцьком відзначив престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 20:49
У селі Теремно громада місцевого храму відзначила престольне свято.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії УПЦ.
Урочисту Божественну літургію, з благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла очолив завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), якому співслужили настоятель храму секретар Волинського єпархіального управління протоієрей Миколай Бондарук, благочинний Луцького кафедрального округу протоієрей Вадим Лебедь, голова Просвітницького відділу протоієрей Валентин Марчук, голова Паломницького відділу єпархії протоієрей Богдан Линник, клірики парафії та гості у священному сані.
Під час богослужіння була піднесена посилена молитва за мир в Україні та за єдність православних християн.
Після закінчення Божественної літургії та Хресного ходу, благочинний Луцького кафедрального округу протоієрей Вадим Лебедь звернувся до усіх присутніх зі словом проповіді.
Отець Вадим передав вітальні слова громаді та настоятелю з престольним святом від керуючого Волинською єпархією архієпископа Нафанаїла та від себе побажав завжди знаходитись під захистом чудотворної сили Животворчого Хреста Господнього.
У свою чергу настоятель храму протоієрей Миколай Бондарук щиро подякував собору духовенства, прихожанам та гостям престольного свята за спільну молитву й побажав, щоб милосердний Господь силою Животворчого Хреста оберігав усю повноту Православної Церкви, даруючи захист від спокус та зцілення від тілесної і духовної немочі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії УПЦ.
Урочисту Божественну літургію, з благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла очолив завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), якому співслужили настоятель храму секретар Волинського єпархіального управління протоієрей Миколай Бондарук, благочинний Луцького кафедрального округу протоієрей Вадим Лебедь, голова Просвітницького відділу протоієрей Валентин Марчук, голова Паломницького відділу єпархії протоієрей Богдан Линник, клірики парафії та гості у священному сані.
Під час богослужіння була піднесена посилена молитва за мир в Україні та за єдність православних християн.
Після закінчення Божественної літургії та Хресного ходу, благочинний Луцького кафедрального округу протоієрей Вадим Лебедь звернувся до усіх присутніх зі словом проповіді.
Отець Вадим передав вітальні слова громаді та настоятелю з престольним святом від керуючого Волинською єпархією архієпископа Нафанаїла та від себе побажав завжди знаходитись під захистом чудотворної сили Животворчого Хреста Господнього.
У свою чергу настоятель храму протоієрей Миколай Бондарук щиро подякував собору духовенства, прихожанам та гостям престольного свята за спільну молитву й побажав, щоб милосердний Господь силою Животворчого Хреста оберігав усю повноту Православної Церкви, даруючи захист від спокус та зцілення від тілесної і духовної немочі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка встановила перший рекорд збірної України на чемпіонаті світу та вийшла у фінал. ФОТО
Сьогодні, 21:10
Одружився голова студентської ради Волині. ФОТО
Сьогодні, 20:51
Храм у селі під Луцьком відзначив престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 20:49
Олег Винник потрапив до бази «Миротворець»
Сьогодні, 20:31
Медіа