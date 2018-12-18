Храм у селі під Луцьком відзначив престольне свято. ФОТО

У селі Теремно громада місцевого храму відзначила престольне свято.Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії УПЦ.Урочисту Божественну літургію, з благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла очолив завідуючий канцелярією єпархії архімандрит, якому співслужили настоятель храму секретар Волинського єпархіального управління протоієрей, благочинний Луцького кафедрального округу протоієрей, голова Просвітницького відділу протоієрей, голова Паломницького відділу єпархії протоієрей, клірики парафії та гості у священному сані.Під час богослужіння була піднесена посилена молитва за мир в Україні та за єдність православних християн.Після закінчення Божественної літургії та Хресного ходу, благочинний Луцького кафедрального округу протоієрей Вадим Лебедь звернувся до усіх присутніх зі словом проповіді.Отець Вадим передав вітальні слова громаді та настоятелю з престольним святом від керуючого Волинською єпархією архієпископа Нафанаїла та від себе побажав завжди знаходитись під захистом чудотворної сили Животворчого Хреста Господнього.У свою чергу настоятель храму протоієрей Миколай Бондарук щиро подякував собору духовенства, прихожанам та гостям престольного свята за спільну молитву й побажав, щоб милосердний Господь силою Животворчого Хреста оберігав усю повноту Православної Церкви, даруючи захист від спокус та зцілення від тілесної і духовної немочі.