Спіймали двох волинян, які ловили рибу в заказнику

Поблизу села Чаруків Луцького району рибоохоронний патруль затримав двох браконьєрів в орнітологічному заказнику.Інцидент трапився 25 вересня близько 1 години, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.Так, чоловіки здійснювали підводне полювання гарпунними рушницями з перевищенням добової норми вилову. Вони перевищили добову норму на 5,5 кг (4 щук, 3 срібних карасі та один лин). Збитки, завдані рибним запасам, становлять 2 708 гривень.На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ передали до суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.Зазначають, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства, порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просять повідомити за вказаним номером телефону.Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр щуки становить 602 грн, лина – 210 грн, карася сріблястого - 30 грн.