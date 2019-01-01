Спіймали двох волинян, які ловили рибу в заказнику
Сьогодні, 16:45
Поблизу села Чаруків Луцького району рибоохоронний патруль затримав двох браконьєрів в орнітологічному заказнику.
Інцидент трапився 25 вересня близько 1 години, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Так, чоловіки здійснювали підводне полювання гарпунними рушницями з перевищенням добової норми вилову. Вони перевищили добову норму на 5,5 кг (4 щук, 3 срібних карасі та один лин). Збитки, завдані рибним запасам, становлять 2 708 гривень.
На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ передали до суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Зазначають, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства, порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просять повідомити за вказаним номером телефону.
Довідкова інформація:
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр щуки становить 602 грн, лина – 210 грн, карася сріблястого - 30 грн.
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Інцидент трапився 25 вересня близько 1 години, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Так, чоловіки здійснювали підводне полювання гарпунними рушницями з перевищенням добової норми вилову. Вони перевищили добову норму на 5,5 кг (4 щук, 3 срібних карасі та один лин). Збитки, завдані рибним запасам, становлять 2 708 гривень.
На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ передали до суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Зазначають, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства, порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просять повідомити за вказаним номером телефону.
Довідкова інформація:
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр щуки становить 602 грн, лина – 210 грн, карася сріблястого - 30 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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