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Зарплата та інші привілеї: що означає бути присяжним у суді в Луцьку. ВІДЕО

Зарплата та інші привілеї: що означає бути присяжним у суді в Луцьку. ВІДЕО
У Луцьку шукають 60 присяжних для роботи у суді. Журналісти розповіли, що для цього потрібно та чи кожен може стати присяжним.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Суд присяжних. Не всі знають, що така інституція має діяти в Україні з 2010 року. Та й пересічні лучани не зовсім розуміють, хто такі присяжні і чим вони займаються.

Присяжних обирають раз на три роки. І саме зараз у Луцьку шукають 60 охочих брати участь у судочинстві. Ходити на усі засідання не потрібно. До прикладу, цивільні справи розглядають один суддя і двоє присяжних. Кримінальні – двоє суддів, троє присяжних і двоє запасних присяжних.

Присяжні отримують і зарплату. Її розраховують від окладу судді пропорційно до витраченого часу. В середньому це 200 грн за годину. Однак, не кожен може стати присяжним.

Щоб стати присяжним, потрібно зібрати чимало документів. Ми вирішили перевірити як це. Для початку потрібно зробити копію паспорту й коду, трудової книжки. А далі доведеться трохи побігати містом.

А ще не обійтися без медичних довідок. Одна з психіатричної лікарні – за 32 гривні, друга – це сертифікат про огляд нарколога.

Далі потрібно звернутися у Луцькраду із заявою у відділ судового представництва.

Інна Романова розповідає, що є чимало охочих, вони телефонують, цікавляться, але заяв поки ніхто не писав, адже поки люди збирають довідки.


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Теги: суд, Луцьк, присяжний
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