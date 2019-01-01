Зарплата та інші привілеї: що означає бути присяжним у суді в Луцьку. ВІДЕО





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Суд присяжних. Не всі знають, що така інституція має діяти в Україні з 2010 року. Та й пересічні лучани не зовсім розуміють, хто такі присяжні і чим вони займаються.



Присяжних обирають раз на три роки. І саме зараз у Луцьку шукають 60 охочих брати участь у судочинстві. Ходити на усі засідання не потрібно. До прикладу, цивільні справи розглядають один суддя і двоє присяжних. Кримінальні – двоє суддів, троє присяжних і двоє запасних присяжних.



Присяжні отримують і зарплату. Її розраховують від окладу судді пропорційно до витраченого часу. В середньому це 200 грн за годину. Однак, не кожен може стати присяжним.



Щоб стати присяжним, потрібно зібрати чимало документів. Ми вирішили перевірити як це. Для початку потрібно зробити копію паспорту й коду, трудової книжки. А далі доведеться трохи побігати містом.



А ще не обійтися без медичних довідок. Одна з психіатричної лікарні – за 32 гривні, друга – це сертифікат про огляд нарколога.



Далі потрібно звернутися у Луцькраду із заявою у відділ судового представництва.



Інна Романова розповідає, що є чимало охочих, вони телефонують, цікавляться, але заяв поки ніхто не писав, адже поки люди збирають довідки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку шукають 60 присяжних для роботи у суді. Журналісти розповіли, що для цього потрібно та чи кожен може стати присяжним.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Суд присяжних. Не всі знають, що така інституція має діяти в Україні з 2010 року. Та й пересічні лучани не зовсім розуміють, хто такі присяжні і чим вони займаються.Присяжних обирають раз на три роки. І саме зараз у Луцьку шукають 60 охочих брати участь у судочинстві. Ходити на усі засідання не потрібно. До прикладу, цивільні справи розглядають один суддя і двоє присяжних. Кримінальні – двоє суддів, троє присяжних і двоє запасних присяжних.Присяжні отримують і зарплату. Її розраховують від окладу судді пропорційно до витраченого часу. В середньому це 200 грн за годину. Однак, не кожен може стати присяжним.Щоб стати присяжним, потрібно зібрати чимало документів. Ми вирішили перевірити як це. Для початку потрібно зробити копію паспорту й коду, трудової книжки. А далі доведеться трохи побігати містом.А ще не обійтися без медичних довідок. Одна з психіатричної лікарні – за 32 гривні, друга – це сертифікат про огляд нарколога.Далі потрібно звернутися у Луцькраду із заявою у відділ судового представництва.розповідає, що є чимало охочих, вони телефонують, цікавляться, але заяв поки ніхто не писав, адже поки люди збирають довідки.

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