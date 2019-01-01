Зарплата та інші привілеї: що означає бути присяжним у суді в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
У Луцьку шукають 60 присяжних для роботи у суді. Журналісти розповіли, що для цього потрібно та чи кожен може стати присяжним.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Суд присяжних. Не всі знають, що така інституція має діяти в Україні з 2010 року. Та й пересічні лучани не зовсім розуміють, хто такі присяжні і чим вони займаються.
Присяжних обирають раз на три роки. І саме зараз у Луцьку шукають 60 охочих брати участь у судочинстві. Ходити на усі засідання не потрібно. До прикладу, цивільні справи розглядають один суддя і двоє присяжних. Кримінальні – двоє суддів, троє присяжних і двоє запасних присяжних.
Присяжні отримують і зарплату. Її розраховують від окладу судді пропорційно до витраченого часу. В середньому це 200 грн за годину. Однак, не кожен може стати присяжним.
Щоб стати присяжним, потрібно зібрати чимало документів. Ми вирішили перевірити як це. Для початку потрібно зробити копію паспорту й коду, трудової книжки. А далі доведеться трохи побігати містом.
А ще не обійтися без медичних довідок. Одна з психіатричної лікарні – за 32 гривні, друга – це сертифікат про огляд нарколога.
Далі потрібно звернутися у Луцькраду із заявою у відділ судового представництва.
Інна Романова розповідає, що є чимало охочих, вони телефонують, цікавляться, але заяв поки ніхто не писав, адже поки люди збирають довідки.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Суд присяжних. Не всі знають, що така інституція має діяти в Україні з 2010 року. Та й пересічні лучани не зовсім розуміють, хто такі присяжні і чим вони займаються.
Присяжних обирають раз на три роки. І саме зараз у Луцьку шукають 60 охочих брати участь у судочинстві. Ходити на усі засідання не потрібно. До прикладу, цивільні справи розглядають один суддя і двоє присяжних. Кримінальні – двоє суддів, троє присяжних і двоє запасних присяжних.
Присяжні отримують і зарплату. Її розраховують від окладу судді пропорційно до витраченого часу. В середньому це 200 грн за годину. Однак, не кожен може стати присяжним.
Щоб стати присяжним, потрібно зібрати чимало документів. Ми вирішили перевірити як це. Для початку потрібно зробити копію паспорту й коду, трудової книжки. А далі доведеться трохи побігати містом.
А ще не обійтися без медичних довідок. Одна з психіатричної лікарні – за 32 гривні, друга – це сертифікат про огляд нарколога.
Далі потрібно звернутися у Луцькраду із заявою у відділ судового представництва.
Інна Романова розповідає, що є чимало охочих, вони телефонують, цікавляться, але заяв поки ніхто не писав, адже поки люди збирають довідки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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