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На Волині знайшли юнака, якого розшукували 10 днів

На Волині знайшли юнака, якого розшукували 10 днів
Поліцейські 27 вересня розшукали Онишка Михайла Анатолійовича, жителя села Рованці Луцького району, який зник декілька днів тому.

Про це інформують у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Юнака знайшли оперативники Луцького районного відділення поліції. Відомо, що хлопець перебував у своїх родичів в Луцьку.

"Життю нічого не загрожує, протиправних дій щодо нього скоєно не було", - повідомляють поліцейські.

Наразі з хлопцем спілкуються правоохоронці. Нагадаємо, юнак зник ще 17 вересня близько 22 години.

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Теги: розшук, Онишко Михайло
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