На Волині знайшли юнака, якого розшукували 10 днів





Про це інформують у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



Юнака знайшли оперативники Луцького районного відділення поліції. Відомо, що хлопець перебував у своїх родичів в Луцьку.



"Життю нічого не загрожує, протиправних дій щодо нього скоєно не було", - повідомляють поліцейські.



Наразі з хлопцем спілкуються правоохоронці. Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські 27 вересня розшукали Онишка Михайла Анатолійовича, жителя села Рованці Луцького району, який зник декілька днів тому.Про це інформують у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Юнака знайшли оперативники Луцького районного відділення поліції. Відомо, що хлопець перебував у своїх родичів в Луцьку."Життю нічого не загрожує, протиправних дій щодо нього скоєно не було", - повідомляють поліцейські.Наразі з хлопцем спілкуються правоохоронці. Нагадаємо, юнак зник ще 17 вересня близько 22 години.

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