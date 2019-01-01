На Волині знайшли юнака, якого розшукували 10 днів
Сьогодні, 16:28
Поліцейські 27 вересня розшукали Онишка Михайла Анатолійовича, жителя села Рованці Луцького району, який зник декілька днів тому.
Про це інформують у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Юнака знайшли оперативники Луцького районного відділення поліції. Відомо, що хлопець перебував у своїх родичів в Луцьку.
"Життю нічого не загрожує, протиправних дій щодо нього скоєно не було", - повідомляють поліцейські.
Наразі з хлопцем спілкуються правоохоронці. Нагадаємо, юнак зник ще 17 вересня близько 22 години.
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Про це інформують у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Юнака знайшли оперативники Луцького районного відділення поліції. Відомо, що хлопець перебував у своїх родичів в Луцьку.
"Життю нічого не загрожує, протиправних дій щодо нього скоєно не було", - повідомляють поліцейські.
Наразі з хлопцем спілкуються правоохоронці. Нагадаємо, юнак зник ще 17 вересня близько 22 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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