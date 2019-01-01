У Ковелі в реабілітаційному центрі облаштували спортзал
Сьогодні, 18:17
У Ковелі відкрили спортивний зал для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації.
Комунальна установа «Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» діє з 2008 року - інформує пресслужба Волинської ОДА.
Наразі у центрі перебуває 42 вихованці.
Зазначають, що сучасний ремонт у приміщенні спортивного залу зроблений завдяки благодійному фонду «Позитивна взаємодія». Там також облаштували роздягальні та душові кімнати.
До слова, облаштування сучасного спортивного залу для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей є гарним прикладом співпраці влади та громадськості у вирішенні питань створення умов для всебічного розвитку дітей.
З бюджету області цього року виділили 145 тисяч гривень для придбання спортивного обладнання.
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Комунальна установа «Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» діє з 2008 року - інформує пресслужба Волинської ОДА.
Наразі у центрі перебуває 42 вихованці.
Зазначають, що сучасний ремонт у приміщенні спортивного залу зроблений завдяки благодійному фонду «Позитивна взаємодія». Там також облаштували роздягальні та душові кімнати.
До слова, облаштування сучасного спортивного залу для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей є гарним прикладом співпраці влади та громадськості у вирішенні питань створення умов для всебічного розвитку дітей.
З бюджету області цього року виділили 145 тисяч гривень для придбання спортивного обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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