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У Ковелі в реабілітаційному центрі облаштували спортзал

У Ковелі в реабілітаційному центрі облаштували спортзал
У Ковелі відкрили спортивний зал для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації.

Комунальна установа «Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» діє з 2008 року - інформує пресслужба Волинської ОДА.

Наразі у центрі перебуває 42 вихованці.

Зазначають, що сучасний ремонт у приміщенні спортивного залу зроблений завдяки благодійному фонду «Позитивна взаємодія». Там також облаштували роздягальні та душові кімнати.

До слова, облаштування сучасного спортивного залу для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей є гарним прикладом співпраці влади та громадськості у вирішенні питань створення умов для всебічного розвитку дітей.

З бюджету області цього року виділили 145 тисяч гривень для придбання спортивного обладнання.
У Ковелі в реабілітаційному центрі облаштували спортзал
У Ковелі в реабілітаційному центрі облаштували спортзал
У Ковелі в реабілітаційному центрі облаштували спортзал

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Теги: Ковель, спортзал
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