У Ковелі в реабілітаційному центрі облаштували спортзал

У Ковелі відкрили спортивний зал для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації.Комунальна установа «Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» діє з 2008 року - інформує пресслужба Волинської ОДА.Наразі у центрі перебуває 42 вихованці.Зазначають, що сучасний ремонт у приміщенні спортивного залу зроблений завдяки благодійному фонду «Позитивна взаємодія». Там також облаштували роздягальні та душові кімнати.До слова, облаштування сучасного спортивного залу для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей є гарним прикладом співпраці влади та громадськості у вирішенні питань створення умов для всебічного розвитку дітей.З бюджету області цього року виділили 145 тисяч гривень для придбання спортивного обладнання.