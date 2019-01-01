Пожежа у луцькому госпіталі: невдовзі ремонтуватимуть дах будівлі

Олександр Киричук провів нараду щодо облаштування покрівлі в Луцькому військовому госпіталі.



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Нагадаємо, вночі



З метою вирішення цієї проблеми посадовець провів чергову нараду з представниками Луцької міської ради, госпіталю та будівельного бізнесу області, проектантами та фахівцями управління культури з питань релігій та національностей облдержадміністрації, аби дійти спільного рішення щодо встановлення покрівлі.



Основну пропозицію висловив Олександр Киричук.



"Наше головне завдання — зберегти історичну будівлю державного значення. Йде зима, а отже нам якнайшвидше необхідно вирішити питання облаштування покрівлі, яка б витримала погодні умови – дощ, сніг. Я пропоную негайно робити проект на здійснення протиаварійних невідкладних консерваційний заходів, аби встигнути облаштувати тимчасову покрівлю. Реставрація процес дуже тривалий, тому аби зберегти приміщення – маємо його накрити зараз без врахування моментів автентичності", – зазначив Олександр Олексійович.



Присутні погодилися з пропозицією, однак виникла дискусія стосовно вибору матеріалів для конструкцій та покрівлі. Мова йде про те, дерево чи метал обрати за основу. А також, покривати дах бляхою, профілем чи металочерепицею. У ході обговорення вирішили для конструкції обрати дерево, а покривати дах – металопрофілем. На думку будівельників, такий варіант стане найефективнішим з точки зору швидкості та економності виконання робіт.



Тому наразі комунальне підприємство «Волиньпроект» працює над проектом здійснення протиаварійних невідкладних консерваційних робіт. Сприяння від усіх необхідних органів підприємство матиме, запевнив Олександр Олексійович.



Зазначити, що фінансуватиме проект Міністерство оборони України, яке вже виділило 3 мільйони гривень на ремонт покрівлі.



Більше того, за словами першого заступника міського голови Григорія Недопада, міжнародна організація ЮНЕСКО вже анонсувала виділення 30 мільйонів гривень на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – Монастирю тринітарів, в якому й знаходиться Луцький військовий госпіталь.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тимчасово виконуючий обов`язки голови обласної державної адміністраціїпровів нараду щодо облаштування покрівлі в Луцькому військовому госпіталі.Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.

Нагадаємо, вночі 20 липня загорівся Луцький військовий госпіталь.З метою вирішення цієї проблеми посадовець провів чергову нараду з представниками Луцької міської ради, госпіталю та будівельного бізнесу області, проектантами та фахівцями управління культури з питань релігій та національностей облдержадміністрації, аби дійти спільного рішення щодо встановлення покрівлі.Основну пропозицію висловив Олександр Киричук."Наше головне завдання — зберегти історичну будівлю державного значення. Йде зима, а отже нам якнайшвидше необхідно вирішити питання облаштування покрівлі, яка б витримала погодні умови – дощ, сніг. Я пропоную негайно робити проект на здійснення протиаварійних невідкладних консерваційний заходів, аби встигнути облаштувати тимчасову покрівлю. Реставрація процес дуже тривалий, тому аби зберегти приміщення – маємо його накрити зараз без врахування моментів автентичності", – зазначив Олександр Олексійович.Присутні погодилися з пропозицією, однак виникла дискусія стосовно вибору матеріалів для конструкцій та покрівлі. Мова йде про те, дерево чи метал обрати за основу. А також, покривати дах бляхою, профілем чи металочерепицею. У ході обговорення вирішили для конструкції обрати дерево, а покривати дах – металопрофілем. На думку будівельників, такий варіант стане найефективнішим з точки зору швидкості та економності виконання робіт.Тому наразі комунальне підприємство «Волиньпроект» працює над проектом здійснення протиаварійних невідкладних консерваційних робіт. Сприяння від усіх необхідних органів підприємство матиме, запевнив Олександр Олексійович.Зазначити, що фінансуватиме проект Міністерство оборони України, яке вже виділило 3 мільйони гривень на ремонт покрівлі.Більше того, за словами першого заступника міського голови, міжнародна організація ЮНЕСКО вже анонсувала виділення 30 мільйонів гривень на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – Монастирю тринітарів, в якому й знаходиться Луцький військовий госпіталь.

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