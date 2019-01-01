вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Одружився голова студентської ради Волині. ФОТО

Одружився голова студентської ради Волині. ФОТО
Голова студентської рада Волині Віталій Сніжко одружився зі студенткою філологічного факультету Христиною Волошиною.

Весілля відгуляли вчора, 26 вересня, - повідомляє Молодіжна рада Волині.

"Ми неймовірно раді за тебе. Бажаємо молодятам солодкого медового місяця та подружнього життя, міцного кохання, довіряйте та оберігайте один одного. Гірко молодим!", - йдеться у дописі.

"Це найкращий день мого життя. Супер свято, супер гості і супер атмосфера", - написав наречений на сторінці у Facebook.

Одружився голова студентської ради Волині. ФОТО
Одружився голова студентської ради Волині. ФОТО
Одружився голова студентської ради Волині. ФОТО




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: весілля, голова Молодіжної ради Волині
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А я й не знав. Добре що написали, а то волиняни не знали б про таку важливу подію державного масштабу.
Відповісти
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку знову спіймали продавців «нічного» алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 21:58
Волинянка встановила перший рекорд збірної України на чемпіонаті світу та вийшла у фінал. ФОТО
Сьогодні, 21:10
Одружився голова студентської ради Волині. ФОТО
Сьогодні, 20:51
Храм у селі під Луцьком відзначив престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 20:49
Олег Винник потрапив до бази «Миротворець»
Сьогодні, 20:31
Схожі новини
День магічних дев’яток: у місті на Волині одружилися 5 пар День магічних дев’яток: у місті на Волині одружилися 5 пар
20 вересень, 10:48
На Волині цьогоріч понад 500 пар скористались послугою «Шлюб за добу» На Волині цьогоріч понад 500 пар скористались послугою «Шлюб за добу»
10 вересень, 17:37
На Волині наречена подарувала коханому запальний танець. ВІДЕО На Волині наречена подарувала коханому запальний танець. ВІДЕО
10 вересень, 08:10
Незвичне прохання: молодятам на весілля замість букетів приносили подарунки у дитбудинок Незвичне прохання: молодятам на весілля замість букетів приносили подарунки у дитбудинок
09 вересень, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікарів, які вимагали у онкохворих гроші за безкоштовні ліки, арештували
26 вересень, 01:22
 1
У Луцьку знову спіймали продавців «нічного» алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 21:58
 0
Волинянка встановила перший рекорд збірної України на чемпіонаті світу та вийшла у фінал. ФОТО
Сьогодні, 21:10
 0
Одружився голова студентської ради Волині. ФОТО
Сьогодні, 20:51
 0
Храм у селі під Луцьком відзначив престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 20:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿