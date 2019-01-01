Одружився голова студентської ради Волині. ФОТО
Сьогодні, 20:51
Голова студентської рада Волині Віталій Сніжко одружився зі студенткою філологічного факультету Христиною Волошиною.
Весілля відгуляли вчора, 26 вересня, - повідомляє Молодіжна рада Волині.
"Ми неймовірно раді за тебе. Бажаємо молодятам солодкого медового місяця та подружнього життя, міцного кохання, довіряйте та оберігайте один одного. Гірко молодим!", - йдеться у дописі.
"Це найкращий день мого життя. Супер свято, супер гості і супер атмосфера", - написав наречений на сторінці у Facebook.
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Весілля відгуляли вчора, 26 вересня, - повідомляє Молодіжна рада Волині.
"Ми неймовірно раді за тебе. Бажаємо молодятам солодкого медового місяця та подружнього життя, міцного кохання, довіряйте та оберігайте один одного. Гірко молодим!", - йдеться у дописі.
"Це найкращий день мого життя. Супер свято, супер гості і супер атмосфера", - написав наречений на сторінці у Facebook.
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Коментарі 1
А я й не знав. Добре що написали, а то волиняни не знали б про таку важливу подію державного масштабу.
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