Одружився голова студентської ради Волині. ФОТО

Віталій Сніжко одружився зі студенткою філологічного факультету Христиною Волошиною.



Весілля відгуляли вчора, 26 вересня, - повідомляє



"Ми неймовірно раді за тебе. Бажаємо молодятам солодкого медового місяця та подружнього життя, міцного кохання, довіряйте та оберігайте один одного. Гірко молодим!", - йдеться у дописі.



"Це найкращий день мого життя. Супер свято, супер гості і супер атмосфера", - написав наречений на сторінці у Facebook.











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