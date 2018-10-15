Крав гроші, телефони і велосипеди: на Волині судитимуть злодія-рецидивіста

За крадіжки і грабіж судитимуть 41-річного уродженця Нововолинська.Неодноразово вже судимий за крадіжки чоловік, звільнившись наприкінці червня 2019 року з місць позбавлення волі, продовжив вчиняти злочини, - інформує прокуратура Волинської області.Так, упродовж серпня 2019 року він вчинив у Нововолинську три крадіжки (викрав велосипед вартістю 3000 грн з підсобного приміщення будинку на вулиці Стуса, гаманець з 200 грн з квартири будинку по вулиці Маяковського та телефон вартістю 5000 грн з квартири іншого будинку на цій же вулиці), а також викрав майже 1900 грн із барної стійки в кафе "Юність" в шахтарському місті.Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні крадіжок, поєднаних із проникненням у житло та інше приміщення, а також у вчиненні грабежу (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 185 та ч.1 ст. 186 КК України).Чоловікові "світить" покарання аж до 6 років позбавлення волі.