Крав гроші, телефони і велосипеди: на Волині судитимуть злодія-рецидивіста
Сьогодні, 17:26
За крадіжки і грабіж судитимуть 41-річного уродженця Нововолинська.
Неодноразово вже судимий за крадіжки чоловік, звільнившись наприкінці червня 2019 року з місць позбавлення волі, продовжив вчиняти злочини, - інформує прокуратура Волинської області.
Так, упродовж серпня 2019 року він вчинив у Нововолинську три крадіжки (викрав велосипед вартістю 3000 грн з підсобного приміщення будинку на вулиці Стуса, гаманець з 200 грн з квартири будинку по вулиці Маяковського та телефон вартістю 5000 грн з квартири іншого будинку на цій же вулиці), а також викрав майже 1900 грн із барної стійки в кафе "Юність" в шахтарському місті.
Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні крадіжок, поєднаних із проникненням у житло та інше приміщення, а також у вчиненні грабежу (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 185 та ч.1 ст. 186 КК України).
Чоловікові "світить" покарання аж до 6 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Неодноразово вже судимий за крадіжки чоловік, звільнившись наприкінці червня 2019 року з місць позбавлення волі, продовжив вчиняти злочини, - інформує прокуратура Волинської області.
Так, упродовж серпня 2019 року він вчинив у Нововолинську три крадіжки (викрав велосипед вартістю 3000 грн з підсобного приміщення будинку на вулиці Стуса, гаманець з 200 грн з квартири будинку по вулиці Маяковського та телефон вартістю 5000 грн з квартири іншого будинку на цій же вулиці), а також викрав майже 1900 грн із барної стійки в кафе "Юність" в шахтарському місті.
Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні крадіжок, поєднаних із проникненням у житло та інше приміщення, а також у вчиненні грабежу (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 185 та ч.1 ст. 186 КК України).
Чоловікові "світить" покарання аж до 6 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Робота по-американськи: волонтерка Корпусу Миру розповіла про свою «місію» на Волині
Сьогодні, 17:59
Крав гроші, телефони і велосипеди: на Волині судитимуть злодія-рецидивіста
Сьогодні, 17:26
Дорогу – молодим: як служба зайнятості на Волині працевлаштовує безробітних до 35 років
Сьогодні, 17:14
Медіа