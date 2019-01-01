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Кишеньковий злодій, який у Луцьку «обчищав» людей, сяде на 4 роки

Кишеньковий злодій, який у Луцьку «обчищав» людей, сяде на 4 роки
46-річного мешканця Івано-Франківської області засудили до 4 років тюрми за чисельні крадіжки.

Про це повідомляє прокуратура Волині.

Неодноразово раніше судимий громадянин у квітні-червні 2018 року вчинив 5 крадіжок майна, а також викрав у жінки паспорт, здійснюючи поїздки громадським транспортом у Луцьку.

Таким чином він розжився офіційним документом та кількома гаманцями з грішми, завдавши потерпілим майнової шкоди на понад 12 тисяч гривень.

Суд визнав чоловіка винним у крадіжках та незаконному заволодінні паспортом ( кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 185 та ч. 3 ст. 357 КК України) та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі.

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Теги: кишеньковий злодій, Луцьк, суд
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