Кишеньковий злодій, який у Луцьку «обчищав» людей, сяде на 4 роки
Сьогодні, 17:43
46-річного мешканця Івано-Франківської області засудили до 4 років тюрми за чисельні крадіжки.
Про це повідомляє прокуратура Волині.
Неодноразово раніше судимий громадянин у квітні-червні 2018 року вчинив 5 крадіжок майна, а також викрав у жінки паспорт, здійснюючи поїздки громадським транспортом у Луцьку.
Таким чином він розжився офіційним документом та кількома гаманцями з грішми, завдавши потерпілим майнової шкоди на понад 12 тисяч гривень.
Суд визнав чоловіка винним у крадіжках та незаконному заволодінні паспортом ( кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 185 та ч. 3 ст. 357 КК України) та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє прокуратура Волині.
Неодноразово раніше судимий громадянин у квітні-червні 2018 року вчинив 5 крадіжок майна, а також викрав у жінки паспорт, здійснюючи поїздки громадським транспортом у Луцьку.
Таким чином він розжився офіційним документом та кількома гаманцями з грішми, завдавши потерпілим майнової шкоди на понад 12 тисяч гривень.
Суд визнав чоловіка винним у крадіжках та незаконному заволодінні паспортом ( кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 185 та ч. 3 ст. 357 КК України) та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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