Робота по-американськи: волонтерка Корпусу Миру розповіла про свою «місію» на Волині

Американка з Каліфорнії, яка працює на Волині вже другий рік – єдина із 135 нових волонтерів Корпусу Миру США в Україні, яка залучена до роботи у соціальній службі.Про своє життя в Україні, можливості, перспективи та європейський досвід стосовно працевлаштування молоді Еймі розповідала 27 вересня під час пресконференції з директором Волинського обласного центру зайнятостіПрибула до України вона у жовтні 2018 року після того, як наприкінці 2017 року Американське урядове агентство «Корпус миру США в Україні» оголосило конкурс з пошуку партнерів в рамках проекту «Розвиток громад». Попри величезну конкуренцію, свого волонтера «відвоював» Ковельський міськрайонний центр зайнятості, де наразі і працює Еймі.Шоу Еймі Рей погано розуміє українську, однак за час свого перебування на теренах Волині з впевненістю каже, що ця країна їй подобається. Вона вже встигла проаналізувати досвід написання резюме, проведення співбесіди та працевлаштування в Україні, порівнюючи ці ж системи із США. Тож наразі консультує волинян і проводить профорієнтаційні заходи для для пошукачів роботи у новому форматі, розповідає про тамтешні особливості роботи та алгоритм дій, який дещо відрізняється від українського.«У США важливо хотіти працювати, хоч для молоді без досвіду знайти роботу важко. Здебільшого там практикують досвід роботи – стажування, коли випускник університету приходить на фірму і працює безкоштовно, аби лише навчитися і здобути досвід», – розповідає Еймі.Волонтерка каже, що в Америці практика частих змін місця роботи – досить популярна: «Мало хто довго втримується на одному робочому місті. Професію залишають ту ж саму, але змінюють компанії».Дівчина розповіла, що приїхала для інтернаціонального розвитку та допомоги молодим людям в професійній реалізації. До того ж, після повернення у свою країну вона матиме великі переваги при працевлаштуванні від держави.На запитання, чи не складно було кинути Америку на 2 роки і переїхати до чужої країни «волонтерити», відповідає, що найбільше сумує за своєю собакою, а вцілому цей досвід їй подобається.