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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 вересня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешеві висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.

У неділю в регіоні буде суха погода. Температура повітря вночі від +10 до +12 градусів, удень до +18…+20. Вітер західний, південно-західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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