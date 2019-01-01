Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 вересня





У суботу в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешеві висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.



У неділю в регіоні буде суха погода. Температура повітря вночі від +10 до +12 градусів, удень до +18…+20. Вітер західний, південно-західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешеві висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.У неділю в регіоні буде суха погода. Температура повітря вночі від +10 до +12 градусів, удень до +18…+20. Вітер західний, південно-західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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