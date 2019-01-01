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Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель – Червоноград»

Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель – Червоноград»
29 вересня цього року не курсуватиме приміський поїзд сполученням "Ковель – Червоноград – Ковель".

Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.

"У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією Львівської залізниці", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі підкреслили, що зміни - тимчасові.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати ці зміни під час планування поїздок у вказаних напрямках.


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Теги: тимчасово не курсуватиме, потяг, Львівська залізниця
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