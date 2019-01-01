Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель – Червоноград»





Про це йдеться



"У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією Львівської залізниці", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі підкреслили, що зміни - тимчасові.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати ці зміни під час планування поїздок у вказаних напрямках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 вересня цього року не курсуватиме приміський поїзд сполученням "Ковель – Червоноград – Ковель".Про це йдеться на сайті Львівської залізниці. "У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією Львівської залізниці", - йдеться у повідомленні.У пресслужбі підкреслили, що зміни - тимчасові.Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати ці зміни під час планування поїздок у вказаних напрямках.

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