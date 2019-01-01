Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель – Червоноград»
Сьогодні, 19:31
29 вересня цього року не курсуватиме приміський поїзд сполученням "Ковель – Червоноград – Ковель".
Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.
"У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією Львівської залізниці", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі підкреслили, що зміни - тимчасові.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати ці зміни під час планування поїздок у вказаних напрямках.
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Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.
"У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією Львівської залізниці", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі підкреслили, що зміни - тимчасові.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати ці зміни під час планування поїздок у вказаних напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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