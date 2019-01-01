У Луцьку знову спіймали продавців «нічного» алкоголю. ФОТО

Луцькі «муніципали» зафіксували факти продажу алкоголю у заборонений час.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.Так, 27 вересня інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста, склали адмінстративний протокол за продаж алкоголю у заборонений час на продавця торгівельного закладу, що знаходиться на вулиці Конякіна, 14. ІнНа порушника чекає штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.Як відомо, відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів», такі напої в Луцьку заборонено продавати після 22:00.