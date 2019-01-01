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В США продають «ЛуАЗ-969 М» за 9 тисяч доларів

В США продають «ЛуАЗ-969 М» за 9 тисяч доларів
В Сполучених Штатах Америки з аукціону продають виготовлену на Луцькому автозаводі машину моделі «ЛуАЗ-969 М».

Стартова ціна – 9000 «зелених», - пише "Волинська газета".

Як відомо, цей повнопривідний автомобіль випускався на Луцькому автомобільному заводі з 1979 до 1992 р. як модифікована версія попередньої серії – «ЛуАЗ-969 А».

Від попередника відрізнявся оновленим дизайном та покращеними ходовими властивостями. Щоправда, комфорт був на рівні «совдепії», але його відсутність компенсувалася унікальною прохідністю машини та доступною ціною.

Варто зазначити, що в Україні цю модель 1992 р. випуску можна купити за 2100 «зелених».

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Теги: ЛуАЗ-969 М, аукціон
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