В США продають «ЛуАЗ-969 М» за 9 тисяч доларів
Сьогодні, 05:07
В Сполучених Штатах Америки з аукціону продають виготовлену на Луцькому автозаводі машину моделі «ЛуАЗ-969 М».
Стартова ціна – 9000 «зелених», - пише "Волинська газета".
Як відомо, цей повнопривідний автомобіль випускався на Луцькому автомобільному заводі з 1979 до 1992 р. як модифікована версія попередньої серії – «ЛуАЗ-969 А».
Від попередника відрізнявся оновленим дизайном та покращеними ходовими властивостями. Щоправда, комфорт був на рівні «совдепії», але його відсутність компенсувалася унікальною прохідністю машини та доступною ціною.
Варто зазначити, що в Україні цю модель 1992 р. випуску можна купити за 2100 «зелених».
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Стартова ціна – 9000 «зелених», - пише "Волинська газета".
Як відомо, цей повнопривідний автомобіль випускався на Луцькому автомобільному заводі з 1979 до 1992 р. як модифікована версія попередньої серії – «ЛуАЗ-969 А».
Від попередника відрізнявся оновленим дизайном та покращеними ходовими властивостями. Щоправда, комфорт був на рівні «совдепії», але його відсутність компенсувалася унікальною прохідністю машини та доступною ціною.
Варто зазначити, що в Україні цю модель 1992 р. випуску можна купити за 2100 «зелених».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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