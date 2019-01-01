В США продають «ЛуАЗ-969 М» за 9 тисяч доларів

В Сполучених Штатах Америки з аукціону продають виготовлену на Луцькому автозаводі машину моделі «ЛуАЗ-969 М».Стартова ціна – 9000 «зелених», - пише "Волинська газета".Як відомо, цей повнопривідний автомобіль випускався на Луцькому автомобільному заводі з 1979 до 1992 р. як модифікована версія попередньої серії – «ЛуАЗ-969 А».Від попередника відрізнявся оновленим дизайном та покращеними ходовими властивостями. Щоправда, комфорт був на рівні «совдепії», але його відсутність компенсувалася унікальною прохідністю машини та доступною ціною.Варто зазначити, що в Україні цю модель 1992 р. випуску можна купити за 2100 «зелених».