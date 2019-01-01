Показали відео зіткнення вантажівки і буса у волинському місті
Сьогодні, 22:29
Знайшли відео, на якому видно, як сталося зіткнення вантажного автомобіля та буса у Володимирі-Волинському.
Аварія сталася 19 вересня, близько 14:00 на на перехресті вулиць Устилузької та Степана Бандери у Володимирі-Волинському, - пише Буг.
Як видно на відео, на перехресті, рухаючись по головній дорозі, легковий автомобіль сірого кольору здійснив зупинку. Водій вирішив пропустити вантажівку, що намагалась проїхати перехрестя виїжджаючи з другорядної дороги. В цей час, по головній дорозі до перехрестя наближався бус.
Водій вантажівки не дотримався вимог правил дорожнього руху, та не пропустив автомобіль, що наближався до перехрестя по головній дорозі.
У результаті два авто отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.
Варто відзначити, що на Устилузькій біля повороту на Нововолинськ відсутня розмітка, тому водії інколи рухаються навмання, навіть виїжджаючи ніби на зустрічну. Неподалік перехрестя є пішохідний перехід, на якому також відсутня розмітка.
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Аварія сталася 19 вересня, близько 14:00 на на перехресті вулиць Устилузької та Степана Бандери у Володимирі-Волинському, - пише Буг.
Як видно на відео, на перехресті, рухаючись по головній дорозі, легковий автомобіль сірого кольору здійснив зупинку. Водій вирішив пропустити вантажівку, що намагалась проїхати перехрестя виїжджаючи з другорядної дороги. В цей час, по головній дорозі до перехрестя наближався бус.
Водій вантажівки не дотримався вимог правил дорожнього руху, та не пропустив автомобіль, що наближався до перехрестя по головній дорозі.
У результаті два авто отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.
Варто відзначити, що на Устилузькій біля повороту на Нововолинськ відсутня розмітка, тому водії інколи рухаються навмання, навіть виїжджаючи ніби на зустрічну. Неподалік перехрестя є пішохідний перехід, на якому також відсутня розмітка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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