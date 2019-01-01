У Луцьку відбулась наукова сесія за участі польських гостей. ФОТО
Сьогодні, 02:31
В обласному центрі Волині відбулась наукова сесія «Літературна спадщина Юзефа Лободовського у культурному контексті сучасності».
Цей захід організували з нагоди 110 річниці з дня народження польського письменника, поета, перекладача і публіциста Юзефа Лободовського, який став одним з символів єднання українського та польського народів, - повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.
Організаторами наукової сесії, яка відбулася 27 вересня, були Консульство Республіки Польща у Луцьку, факультет філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Товариство Польських Письменників у місті Люблін.
На дійстві були присутні тимчасово виконуючий обов`язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук, Консул Генерального Консульства РП у Луцьку Тереса Хрущ, Маршалок Люблінського Воєводства Збігнєв Войцеховскі, Голова Товариства Польських Письменників міста Люблін Збігнєв Фрончек, ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан та інші.
Окрім того, до роботи сесії долучилися представники міської та обласної влади, науковці, письменники, студенти.
Модератор дійства, декан факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі України Юрій Громик, зазначив, що також у Луцьку відбудеться урочиста церемонія вручення нагороди імені публіциста.
Під час свого виступу Маршалок Люблінського Воєводства Збігнєв Войцеховскі зазначив, що Польща активно співпрацює з Україною і на науковій ниві – зі Східноєвропейським університетом, і на державному рівні – по програмі транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна».
Варто зазначити, що Юзеф Лободовський працював на Волині, в Луцьку. Зокрема, був редактором тижневика «Волинь». Окрім того, є відомості, що він пропонував воєводі Юзефському внести в уряд пропозицію про відкриття Волинського університету. Юзеф Лободовський став патроном нагороди, яку присуджують перекладачам із країн Центральної та Східної Європи і популяризатором ідеї єднання народів.
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Цей захід організували з нагоди 110 річниці з дня народження польського письменника, поета, перекладача і публіциста Юзефа Лободовського, який став одним з символів єднання українського та польського народів, - повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.
Організаторами наукової сесії, яка відбулася 27 вересня, були Консульство Республіки Польща у Луцьку, факультет філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Товариство Польських Письменників у місті Люблін.
На дійстві були присутні тимчасово виконуючий обов`язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук, Консул Генерального Консульства РП у Луцьку Тереса Хрущ, Маршалок Люблінського Воєводства Збігнєв Войцеховскі, Голова Товариства Польських Письменників міста Люблін Збігнєв Фрончек, ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан та інші.
Окрім того, до роботи сесії долучилися представники міської та обласної влади, науковці, письменники, студенти.
Модератор дійства, декан факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі України Юрій Громик, зазначив, що також у Луцьку відбудеться урочиста церемонія вручення нагороди імені публіциста.
Під час свого виступу Маршалок Люблінського Воєводства Збігнєв Войцеховскі зазначив, що Польща активно співпрацює з Україною і на науковій ниві – зі Східноєвропейським університетом, і на державному рівні – по програмі транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна».
Варто зазначити, що Юзеф Лободовський працював на Волині, в Луцьку. Зокрема, був редактором тижневика «Волинь». Окрім того, є відомості, що він пропонував воєводі Юзефському внести в уряд пропозицію про відкриття Волинського університету. Юзеф Лободовський став патроном нагороди, яку присуджують перекладачам із країн Центральної та Східної Європи і популяризатором ідеї єднання народів.
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