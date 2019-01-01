Синоптики розповіли, якої погоди варто очікувати в жовтні
Сьогодні, 00:24
Синоптик прогнозують, що в жовтні середня місячна температура в Україні буде на рівні від 7° до 12° тепла, що у межах середніх багаторічних значень.
"Середня місячна температура передбачається 7-12°, у гірських районах 6-7° тепла, що близько до середніх багаторічних значень", - про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на Укргідрометцентр.
Водночас прогнозована місячна кількість опадів - 32-65 мм, у гірських районах місцями 75-100 мм.
Як зазначається, для жовтня є характерною середня місячна температура повітря у межах 6-12° тепла, у гірських районах 4-5° тепла. Зазвичай у другій та третій декадах жовтня, як зазначили синоптики, відбувається перехід середньої добової температури через +8 у бік зниження, на Закарпатті та півдні країни цей перехід завершується у першій декаді листопада.
За час спостережень абсолютний максимум температури у жовтні фіксували на рівні 25-35° тепла, у гірських районах 18-24° тепла; абсолютний мінімум фіксувався на рівні 5-16° морозу, у Карпатах, північних, східних та центральних областях місцями бувало і 18-23° морозу.
При цьому синоптики наголошують, що заморозки у першій половині жовтня це цілком звичайне явище.
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"Середня місячна температура передбачається 7-12°, у гірських районах 6-7° тепла, що близько до середніх багаторічних значень", - про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на Укргідрометцентр.
Водночас прогнозована місячна кількість опадів - 32-65 мм, у гірських районах місцями 75-100 мм.
Як зазначається, для жовтня є характерною середня місячна температура повітря у межах 6-12° тепла, у гірських районах 4-5° тепла. Зазвичай у другій та третій декадах жовтня, як зазначили синоптики, відбувається перехід середньої добової температури через +8 у бік зниження, на Закарпатті та півдні країни цей перехід завершується у першій декаді листопада.
За час спостережень абсолютний максимум температури у жовтні фіксували на рівні 25-35° тепла, у гірських районах 18-24° тепла; абсолютний мінімум фіксувався на рівні 5-16° морозу, у Карпатах, північних, східних та центральних областях місцями бувало і 18-23° морозу.
При цьому синоптики наголошують, що заморозки у першій половині жовтня це цілком звичайне явище.
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