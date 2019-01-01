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В Україні хочуть легалізувати криптовалюту

В Україні хочуть легалізувати криптовалюту
Віцепрем'єрміністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров припускає можливість легалізації криптовалюти в Україні.

Легалізація криптовалюти стала одним з пунктів плану Мінцифри, - повідомляє Главком.


Головною метою легалізації криптовалюти Федоров назвав перехід реєстрів на блокчейн

«Легалізація стала одним з пунктів плану Мінцифри. Люди, які займаються цим повинні вийти з «сірої зони» і почати платити податки», - йшлося на презентації бренду «цифрової держави».

Передумовами таких нововведень називають перспективи для держави заробити на трейдерах криптовалюти.

Проте головною метою легалізації криптовалюти Федоров назвав перехід реєстрів на блокчейн.

Раніше Федоров заявляв, що до 2023 року вся територія України має бути покрита зв'язком 3G і 4G.

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Теги: гроші, Україна
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