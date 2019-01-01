Відомий боксер Денис Беринчик потрапив у серйозну ДТП. ФОТО

Відомий український боксер, який виступає в легкій ваговій категорії, потрапив у страшну дорожньо-транспортну пригоду.Про це повідомляє Апостроф, посилаючись на Instagram-сторінку користувача"Берінчик, потрапив у серйозне ДТП. Усі живі! У машині було 3 людини! У одного травма шиї!" - написав Григорюк.Берінчик є срібним призером Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. На професійному рингу він провів 9 боїв і в усіх здобув перемоги. У своєму останньому поєдинку, який відбувся 23 червня в Києві, українець нокаутом переміг колумбійця5 жовтня у Броварах Беринчик повинен провести свій 10-й бій на професійному ринзі. Його суперником буде філіппінець