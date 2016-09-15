Facebook почав приховувати лайки

Соціальна мережа Facebook почала у тестовому режимі приховувати лайки під постами для користувачів з Австралії.Про це повідомляє Укрінформ.“З п'ятниці деякі австралійські користувачі більше не зможуть побачити кількість лайків або реакцій у Facebook-пості іншої людини”, - йдеться у повідомленні.Реакції та лайки на власні пости автори зможуть бачити як і раніше.У компанії Facebook заявили, що приховування лайків є спробою зменшити соціальний тиск серед користувачів.За словами офіційного представника Facebook Мії Гарлік, користувачі зможуть зосередити більше уваги на контенті та взаємодії, а не на кількості лайків чи реакцій.Вона зазначила, що компанія консультувалася з цього приводу з експертами з питань психічного здоров'я та групами з боротьби проти знущань.Раніше таку саму функцію почали тестувати в соцмережі Instagram, яка належить компанії Facebook.