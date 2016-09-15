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Facebook почав приховувати лайки

Facebook почав приховувати лайки
Соціальна мережа Facebook почала у тестовому режимі приховувати лайки під постами для користувачів з Австралії.

Про це повідомляє Укрінформ.

“З п'ятниці деякі австралійські користувачі більше не зможуть побачити кількість лайків або реакцій у Facebook-пості іншої людини”, - йдеться у повідомленні.

Реакції та лайки на власні пости автори зможуть бачити як і раніше.

У компанії Facebook заявили, що приховування лайків є спробою зменшити соціальний тиск серед користувачів.

За словами офіційного представника Facebook Мії Гарлік, користувачі зможуть зосередити більше уваги на контенті та взаємодії, а не на кількості лайків чи реакцій.

Вона зазначила, що компанія консультувалася з цього приводу з експертами з питань психічного здоров'я та групами з боротьби проти знущань.

Раніше таку саму функцію почали тестувати в соцмережі Instagram, яка належить компанії Facebook.

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Теги: Facebook, соцмережі
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