Facebook почав приховувати лайки
Сьогодні, 04:08
Соціальна мережа Facebook почала у тестовому режимі приховувати лайки під постами для користувачів з Австралії.
Про це повідомляє Укрінформ.
“З п'ятниці деякі австралійські користувачі більше не зможуть побачити кількість лайків або реакцій у Facebook-пості іншої людини”, - йдеться у повідомленні.
Реакції та лайки на власні пости автори зможуть бачити як і раніше.
У компанії Facebook заявили, що приховування лайків є спробою зменшити соціальний тиск серед користувачів.
За словами офіційного представника Facebook Мії Гарлік, користувачі зможуть зосередити більше уваги на контенті та взаємодії, а не на кількості лайків чи реакцій.
Вона зазначила, що компанія консультувалася з цього приводу з експертами з питань психічного здоров'я та групами з боротьби проти знущань.
Раніше таку саму функцію почали тестувати в соцмережі Instagram, яка належить компанії Facebook.
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Про це повідомляє Укрінформ.
“З п'ятниці деякі австралійські користувачі більше не зможуть побачити кількість лайків або реакцій у Facebook-пості іншої людини”, - йдеться у повідомленні.
Реакції та лайки на власні пости автори зможуть бачити як і раніше.
У компанії Facebook заявили, що приховування лайків є спробою зменшити соціальний тиск серед користувачів.
За словами офіційного представника Facebook Мії Гарлік, користувачі зможуть зосередити більше уваги на контенті та взаємодії, а не на кількості лайків чи реакцій.
Вона зазначила, що компанія консультувалася з цього приводу з експертами з питань психічного здоров'я та групами з боротьби проти знущань.
Раніше таку саму функцію почали тестувати в соцмережі Instagram, яка належить компанії Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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