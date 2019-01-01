Замість чагарників: у райцентрі на Волині просять облаштувати доріжку біля дитсадка

Жителі Горохова просять місцеву владу облаштувати пішохідну доріжку і огорожу біля дитячого садка.Про це у спільноті Підслухано Горохів у Facebook написала"Звертаюсь до Вас з проханням облаштувати доріжку і огорожу для дітей, які йдуть в садочок "Казка", та школу", - йдеться у дописы.Жінка пояснює, що замість чагарників біля дороги варто було б зробити доріжку і поставити захисну огорожу задля безпеки руху пішоходів."Там проїздна частина, рух автомобілів та пішоходів не впорядкований. Один необережний крок дитини чи рух автомобіля і буде трагедія", - пише Оксана Корецька.