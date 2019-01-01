Замість чагарників: у райцентрі на Волині просять облаштувати доріжку біля дитсадка
Сьогодні, 08:10
Жителі Горохова просять місцеву владу облаштувати пішохідну доріжку і огорожу біля дитячого садка.
Про це у спільноті Підслухано Горохів у Facebook написала Оксана Корецька.
"Звертаюсь до Вас з проханням облаштувати доріжку і огорожу для дітей, які йдуть в садочок "Казка", та школу", - йдеться у дописы.
Жінка пояснює, що замість чагарників біля дороги варто було б зробити доріжку і поставити захисну огорожу задля безпеки руху пішоходів.
"Там проїздна частина, рух автомобілів та пішоходів не впорядкований. Один необережний крок дитини чи рух автомобіля і буде трагедія", - пише Оксана Корецька.
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Про це у спільноті Підслухано Горохів у Facebook написала Оксана Корецька.
"Звертаюсь до Вас з проханням облаштувати доріжку і огорожу для дітей, які йдуть в садочок "Казка", та школу", - йдеться у дописы.
Жінка пояснює, що замість чагарників біля дороги варто було б зробити доріжку і поставити захисну огорожу задля безпеки руху пішоходів.
"Там проїздна частина, рух автомобілів та пішоходів не впорядкований. Один необережний крок дитини чи рух автомобіля і буде трагедія", - пише Оксана Корецька.
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