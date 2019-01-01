вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Замість чагарників: у райцентрі на Волині просять облаштувати доріжку біля дитсадка

Замість чагарників: у райцентрі на Волині просять облаштувати доріжку біля дитсадка
Жителі Горохова просять місцеву владу облаштувати пішохідну доріжку і огорожу біля дитячого садка.

Про це у спільноті Підслухано Горохів у Facebook написала Оксана Корецька.

"Звертаюсь до Вас з проханням облаштувати доріжку і огорожу для дітей, які йдуть в садочок "Казка", та школу", - йдеться у дописы.

Жінка пояснює, що замість чагарників біля дороги варто було б зробити доріжку і поставити захисну огорожу задля безпеки руху пішоходів.

"Там проїздна частина, рух автомобілів та пішоходів не впорядкований. Один необережний крок дитини чи рух автомобіля і буде трагедія", - пише Оксана Корецька.
Замість чагарників: у райцентрі на Волині просять облаштувати доріжку біля дитсадка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Горохів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Замість чагарників: у райцентрі на Волині просять облаштувати доріжку біля дитсадка
Сьогодні, 08:10
Підліток впав з недобудови і загинув
Сьогодні, 07:05
В Україні скоро з`являться електронні водійські посвідчення
Сьогодні, 06:21
В США продають «ЛуАЗ-969 М» за 9 тисяч доларів
Сьогодні, 05:07
Facebook почав приховувати лайки
Сьогодні, 04:08
Схожі новини
На Волині наречена подарувала коханому запальний танець. ВІДЕО На Волині наречена подарувала коханому запальний танець. ВІДЕО
10 вересень, 08:10
Дорогу на Горохівщині відремонтують за майже 13 мільйонів гривень Дорогу на Горохівщині відремонтують за майже 13 мільйонів гривень
18 серпень, 19:40
«За Україну, за її волю»: у Горохові відкриють районний кінофестиваль «За Україну, за її волю»: у Горохові відкриють районний кінофестиваль
18 серпень, 15:40
У центрі Горохова влаштували ярмарок. ФОТО У центрі Горохова влаштували ярмарок. ФОТО
18 серпень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Замість чагарників: у райцентрі на Волині просять облаштувати доріжку біля дитсадка
Сьогодні, 08:10
 0
Підліток впав з недобудови і загинув
Сьогодні, 07:05
 0
В Україні скоро з`являться електронні водійські посвідчення
Сьогодні, 06:21
 0
В США продають «ЛуАЗ-969 М» за 9 тисяч доларів
Сьогодні, 05:07
 0
Facebook почав приховувати лайки
Сьогодні, 04:08
 0
Медіа
відео
1/8
﻿