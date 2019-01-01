В Україні скоро з`являться електронні водійські посвідчення
Сьогодні, 06:21
Міністерство цифрової трансформації скоро планує запустити пілотний проект для використання водійського посвідчення в електронному режимі.
Про це сьогодні під час Першого цифрового Українського конгресу повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, - пише УНН.
"Скоро ми запустимо пілотний проект, де кожен зможе використовувати електронні водійські права у себе в кабінеті, у смартфоні. І показувати, коли вас зупинили поліцейські, електронні права", - сказав Федоров.
Нагадаємо, Україна і Туреччина досягли домовленості про взаємне визнання водійських посвідчень двох країн.
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Про це сьогодні під час Першого цифрового Українського конгресу повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, - пише УНН.
"Скоро ми запустимо пілотний проект, де кожен зможе використовувати електронні водійські права у себе в кабінеті, у смартфоні. І показувати, коли вас зупинили поліцейські, електронні права", - сказав Федоров.
Нагадаємо, Україна і Туреччина досягли домовленості про взаємне визнання водійських посвідчень двох країн.
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