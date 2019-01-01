вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь отримала кошти на добудову проблемної школи

Волинь отримала кошти на добудову проблемної школи
У Волинську область надійшли кошти для будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в селі Осівці Камінь-Каширського району.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.

Тимчасовий виконувач обо`язків голови Волинської ОДА Олександр Киричук повідомив присутнім, що сьогодні вранці в область надійшли кошти для реалізації об’єктів Державного фонду регіонального розвитку. Тож в області активно працюватимуть над тим, аби якнайшвидше завершити будівництво та здати школу в експлуатацію.

"У столиці нас почули, адже на минулому тижні ми були в Києві та взяли участь у комісії Мінрегіону, саме тому ми сьогодні маємо розуміння, що у жовтні місяці профінансують завершення будівництва. Звичайно, у нас таких проблемних об’єктів є кілька, але Осівці і Любохини ми поставили в пріоритет, адже їх готовніть майже 100 відсотків. Тому хочу вашого розуміння, що гроші є, але зараз треба завершити роботи і оформити документи", - сказав Олександр Киричук.

Як нагадав присутнім заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось, кошти очікували раніше, але через ряд об’єктивних чинників, профінансували лише зараз.

Тож нині необхідно завершити закупівлю меблів і оформити документацію для введення школи в експлуатацію. Орієнтовно на це потрібно місяць часу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Осівці, будівництво, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині 6 людей отруїлось кондитерськими виробами, купленими в магазині
Сьогодні, 09:45
Вкрали верстати, ліхтарі і собачу буду: злодії «обчистили» обійстя волинянина
Сьогодні, 09:22
Волинь отримала кошти на добудову проблемної школи
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 28 вересня
Сьогодні, 09:00
Замість чагарників: у райцентрі на Волині просять облаштувати доріжку біля дитсадка
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
У шести волинських селах побудують амбулаторії У шести волинських селах побудують амбулаторії
12 вересень, 10:15
Волинське село у вересні отримає довгождану школу. ФОТО Волинське село у вересні отримає довгождану школу. ФОТО
07 серпень, 21:58
На Волині до 1 вересня обіцяють відкрити нову школу На Волині до 1 вересня обіцяють відкрити нову школу
07 серпень, 15:24
У селі на Волині збудують нову школу майже на 400 учнів У селі на Волині збудують нову школу майже на 400 учнів
18 липень, 19:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині відкриють пам’ятний знак Героям Небесної Сотні
Сьогодні, 10:01
 0
На Рівненщині 6 людей отруїлось кондитерськими виробами, купленими в магазині
Сьогодні, 09:45
 0
Вкрали верстати, ліхтарі і собачу буду: злодії «обчистили» обійстя волинянина
Сьогодні, 09:22
 0
Волинь отримала кошти на добудову проблемної школи
Сьогодні, 09:14
 0
Курс валют у Луцьку на 28 вересня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿