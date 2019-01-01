Волинь отримала кошти на добудову проблемної школи
Сьогодні, 09:14
У Волинську область надійшли кошти для будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в селі Осівці Камінь-Каширського району.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.
Тимчасовий виконувач обо`язків голови Волинської ОДА Олександр Киричук повідомив присутнім, що сьогодні вранці в область надійшли кошти для реалізації об’єктів Державного фонду регіонального розвитку. Тож в області активно працюватимуть над тим, аби якнайшвидше завершити будівництво та здати школу в експлуатацію.
"У столиці нас почули, адже на минулому тижні ми були в Києві та взяли участь у комісії Мінрегіону, саме тому ми сьогодні маємо розуміння, що у жовтні місяці профінансують завершення будівництва. Звичайно, у нас таких проблемних об’єктів є кілька, але Осівці і Любохини ми поставили в пріоритет, адже їх готовніть майже 100 відсотків. Тому хочу вашого розуміння, що гроші є, але зараз треба завершити роботи і оформити документи", - сказав Олександр Киричук.
Як нагадав присутнім заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось, кошти очікували раніше, але через ряд об’єктивних чинників, профінансували лише зараз.
Тож нині необхідно завершити закупівлю меблів і оформити документацію для введення школи в експлуатацію. Орієнтовно на це потрібно місяць часу.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.
Тимчасовий виконувач обо`язків голови Волинської ОДА Олександр Киричук повідомив присутнім, що сьогодні вранці в область надійшли кошти для реалізації об’єктів Державного фонду регіонального розвитку. Тож в області активно працюватимуть над тим, аби якнайшвидше завершити будівництво та здати школу в експлуатацію.
"У столиці нас почули, адже на минулому тижні ми були в Києві та взяли участь у комісії Мінрегіону, саме тому ми сьогодні маємо розуміння, що у жовтні місяці профінансують завершення будівництва. Звичайно, у нас таких проблемних об’єктів є кілька, але Осівці і Любохини ми поставили в пріоритет, адже їх готовніть майже 100 відсотків. Тому хочу вашого розуміння, що гроші є, але зараз треба завершити роботи і оформити документи", - сказав Олександр Киричук.
Як нагадав присутнім заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось, кошти очікували раніше, але через ряд об’єктивних чинників, профінансували лише зараз.
Тож нині необхідно завершити закупівлю меблів і оформити документацію для введення школи в експлуатацію. Орієнтовно на це потрібно місяць часу.
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