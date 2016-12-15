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Вкрали верстати, ліхтарі і собачу буду: злодії «обчистили» обійстя волинянина

Вкрали верстати, ліхтарі і собачу буду: злодії «обчистили» обійстя волинянина
У селі Шклинь Горохівського району злодії проникли на приватну територію й вивезли звідти фрезерувальні верстати, вуличні ліхтарі, акумулятор до жигулів і навіть собачу буду.

На місце, де скоїли злочин, крадії потрапили, бо знайшли ключ від вхідних дверей, - пише газета Волинь-нова.

Працівники Горохівського відділу поліції застерігають жителів району надійніше зберігати своє майно.

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Теги: злодії, Волинь
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