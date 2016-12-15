Вкрали верстати, ліхтарі і собачу буду: злодії «обчистили» обійстя волинянина
Сьогодні, 09:22
У селі Шклинь Горохівського району злодії проникли на приватну територію й вивезли звідти фрезерувальні верстати, вуличні ліхтарі, акумулятор до жигулів і навіть собачу буду.
На місце, де скоїли злочин, крадії потрапили, бо знайшли ключ від вхідних дверей, - пише газета Волинь-нова.
Працівники Горохівського відділу поліції застерігають жителів району надійніше зберігати своє майно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На місце, де скоїли злочин, крадії потрапили, бо знайшли ключ від вхідних дверей, - пише газета Волинь-нова.
Працівники Горохівського відділу поліції застерігають жителів району надійніше зберігати своє майно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Вкрали верстати, ліхтарі і собачу буду: злодії «обчистили» обійстя волинянина
Сьогодні, 09:22
Волинь отримала кошти на добудову проблемної школи
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 28 вересня
Сьогодні, 09:00
Медіа