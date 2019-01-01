У селищі на Волині відкриють пам’ятний знак Героям Небесної Сотні
Сьогодні, 10:01
У Іваничах відбулася робоча нарада з питань відкриття пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та військовослужбовцям, які загинули за Україну.
Присутні на нараді обговорили питання завершення встановлення стендів з портретами Героїв Небесної Сотні та військовослужбовців, котрі загинули під час проведення антитерористичної операції, - пише Іваничівська районна рада.
Матері військовослужбовців висловили свої пропозиції щодо місця розташування стендів.
Також під час наради обговориои основні організаційні моменти. Зокрема, присутні визначилися з датою проведення заходу, склали сценарний план, окреслили список запрошених та вирішили питання щодо відзначення меценатів та спонсорів. Відкриття пам’ятного знаку запланували на 13 жовтня 2019 року.
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Присутні на нараді обговорили питання завершення встановлення стендів з портретами Героїв Небесної Сотні та військовослужбовців, котрі загинули під час проведення антитерористичної операції, - пише Іваничівська районна рада.
Матері військовослужбовців висловили свої пропозиції щодо місця розташування стендів.
Також під час наради обговориои основні організаційні моменти. Зокрема, присутні визначилися з датою проведення заходу, склали сценарний план, окреслили список запрошених та вирішили питання щодо відзначення меценатів та спонсорів. Відкриття пам’ятного знаку запланували на 13 жовтня 2019 року.
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