У селищі на Волині відкриють пам’ятний знак Героям Небесної Сотні

У Іваничах відбулася робоча нарада з питань відкриття пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та військовослужбовцям, які загинули за Україну.Присутні на нараді обговорили питання завершення встановлення стендів з портретами Героїв Небесної Сотні та військовослужбовців, котрі загинули під час проведення антитерористичної операції, - пише Іваничівська районна рада.Матері військовослужбовців висловили свої пропозиції щодо місця розташування стендів.Також під час наради обговориои основні організаційні моменти. Зокрема, присутні визначилися з датою проведення заходу, склали сценарний план, окреслили список запрошених та вирішили питання щодо відзначення меценатів та спонсорів. Відкриття пам’ятного знаку запланували на 13 жовтня 2019 року.