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На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий
Впродовж минулої доби сепаратисти на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав смертельне поранення.

Про це в суботу, 28 вересня, повідомляє прес-центр ООС.

Обставини смерті українського військового з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку Збройних сил України.

Зазначається, що незаконні збройні формування застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм і 82 мм. Також обстріли велися з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано три обстріли поблизу Водяного, по два - поблизу Богданівки і Павлополя, а також по одному - біля Пищевика, Мар'їнки, Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького.

Тричі противник обстрілював українські позиції поблизу Луганського. Біля Південного вогонь вівся з протитанкового ракетного комплексу. Зафіксовані обстріли також неподалік Травневого, Новозванівки, Новотошківського.

З початку поточної доби було зафіксовано шість випадків порушення режиму припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Теги: військовий, ООС, Донбас, смерть
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