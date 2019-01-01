На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 10:20
Впродовж минулої доби сепаратисти на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав смертельне поранення.
Про це в суботу, 28 вересня, повідомляє прес-центр ООС.
Обставини смерті українського військового з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку Збройних сил України.
Зазначається, що незаконні збройні формування застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм і 82 мм. Також обстріли велися з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Працівниками Державтоінспекції зафіксовано три обстріли поблизу Водяного, по два - поблизу Богданівки і Павлополя, а також по одному - біля Пищевика, Мар'їнки, Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького.
Тричі противник обстрілював українські позиції поблизу Луганського. Біля Південного вогонь вівся з протитанкового ракетного комплексу. Зафіксовані обстріли також неподалік Травневого, Новозванівки, Новотошківського.
З початку поточної доби було зафіксовано шість випадків порушення режиму припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
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Про це в суботу, 28 вересня, повідомляє прес-центр ООС.
Обставини смерті українського військового з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку Збройних сил України.
Зазначається, що незаконні збройні формування застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм і 82 мм. Також обстріли велися з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Працівниками Державтоінспекції зафіксовано три обстріли поблизу Водяного, по два - поблизу Богданівки і Павлополя, а також по одному - біля Пищевика, Мар'їнки, Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького.
Тричі противник обстрілював українські позиції поблизу Луганського. Біля Південного вогонь вівся з протитанкового ракетного комплексу. Зафіксовані обстріли також неподалік Травневого, Новозванівки, Новотошківського.
З початку поточної доби було зафіксовано шість випадків порушення режиму припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
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