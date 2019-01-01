Її тато підірвався на міні у 2014 році: просять привітати зі святом доньку волинського бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Сьогодні, 28 вересня, святкує день народження. Її батько,, капітан, командир мінометної батереї 51-ої окремої механізованої бригади, загинув 1 серпня 2014 року в районі села Петрівське Шахтарського району Донецької області при підриві на міні.За словами комбата 1-го батальйону 51-ї бригади Миколи Капіноса, його батарея була дуже сильною, а дисципліна — винятковою, не зважаючи на те що укомплектована була переважно мобілізованими, з мінімумом контрактників.Загинув 1 серпня 2014-го року недалеко від місця свого народження через підрив на міні автомобіля «ГАЗ-66», який перекинувся.Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та відзнакою ”Народний Герой України”.Ковельська міська рада прийняла рішення присвоїти новозбудованій вулиці в районі вулиці Зерова ім'я Андрія Задорожнього.Вдома залишилися мама, сестра, дружина, двоє дітей. Улюблениці усієї сім’ї на той час ще навіть не було чотирьох рочків.Іменниця навчається в 4-му класі. Саме навчання сприймає легко, із задоволенням відвідує уроки. Анна дуже артистична, тому поряд з основними предметами захоплюється танцями та музикою, обожнює виступати на сцені. І навіть коли вдома сідає за планшет, то замість ігор дивиться виступи діток та сучасних зірок естради. Любить під різноманітні кліпи танцювати та вивчати нові рухи.Встигає дівчинка ще ходити на курси англійської мови.В Ані зявилось ще одне захоплення, вона любить робити цікаві мініатюрні іграшки. Чи то меблі, чи то новий гардероб для ляльок - усе в дівчинки виходить гарно та акуратно. Все робиться з неабяким захопленням та скурпульозністю, чим не може не дивувати свою найголовнішу поціновувачку – маму Задорожню Наталію Іванівну.Анна дуже любить подорожувати зі своєю сім’єю. Раніше вони їздили четверо, а тепер лише мама з дітками. А завдяки волонтерам та небайдужим людям, Ані вдалось вперше самостійно побувати за кродном в Німеччині. Дівчинка приїхала переповнена враженнями та новими для себе емоціями.Родина Задорожніх – це одна дружня команда, які завжди підтримують один одного. Тому і найближчими друзями для маленької красуні є її мама та старший братик. Усі обов’язки по дому дівчинка уже намагається розділити, тому застилає самостійно ліжко, миє підлогу та витирає пил, виносить сміття разом з братом, прибирає квартиру. А за необхідності сходить у магазин за продуктами. А ще Аня чудова помічниця мамі на кухні. Уже сама вправно покришить та приготує салати.Про Україну Анічка дуже тепло говорить, що це велика країна, яку повинен захищати кожен справжній чоловік, кожен тато.Мама дівчинки розповідає, що сім’я отримала усю матеріальну допомогу від держави, тому матеріальне становище є не найгіршим. Складнощі виникають тоді, коли потрібна чоловіча рука, адже глава сімейства був справжнім господарем і жінці ніколи не доводилось думати, як прикрутити кран у ванній, почистити умивальник на кухні чи полагодити розетку.Та, попри складну життєву ситуацію, родина не втрачає оптимізму, вони завжди готові до спілкування, тому лишили адресу для листування та привітань.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/9/zadorozhny.htm .ЗАДОРОЖНЯ АННА - 9 років (28.09.2010). м. Ковель. Зріст: 149; Розмір взуття: 36;