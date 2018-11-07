Не спішіть продавати, – засновник «Вілії» до власників паїв
Сьогодні, 11:32
Засновник групи компаній «Вілія» Євген Дудка розповів про своє ставлення до відкриття ринку землі та дав поради власникам паїв.
Про це заявив під час телефонного дзвінка на прямому ефірі ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 26 вересня, на «12» телеканалі, - пише Конкурент.
На його переконання, основними гравцями ринку є власники землі, або пайовики, фермери, або інші, які обробляють землі, і держава як регулятор. Тож Євген Дудка спочатку звернувся до пайовиків.
«Земля – це ваше багатство, якомога довше не продавайте його, чим далі – ціна буде вища. Не спішіть продавати. А якщо продаєте, то дивіться, кому. Чи це дійсно люди, які споконвіку на цій землі працюють, чи господарі, чи дійсно українці. Будьте добрі – дивіться на тих, кому продаєте», – звернувся засновник «Вілії».
Відносно держави він зауважив, що земля є національним багатством.
«Відповідно розпорядником землі повинні бути люди. Моя позиція, що ринок землі повинен проходити тільки після всенародного референдуму. Аграрний блок, або аграрна справа в Україні є локомотивом економіки, якщо будуть необережні дії від сторони держави з агроформуваннями, то локомотив економіки може зупинитися і буде колапс всієї економіки держави. Третє питання до держави – не продавати іноземцям. Я підтримую, щоб виключно українці володіли землею», – заявив Євген Дудка.
Також висловив свою думку щодо агроформувань.
«Треба дорого платити за землю під час приватизації, бути економічно ефективними, бути технологічними. І тоді нам нічого не страшно», – підсумував засновник групи компаній «Вілія» Євген Дудка.
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Про це заявив під час телефонного дзвінка на прямому ефірі ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 26 вересня, на «12» телеканалі, - пише Конкурент.
На його переконання, основними гравцями ринку є власники землі, або пайовики, фермери, або інші, які обробляють землі, і держава як регулятор. Тож Євген Дудка спочатку звернувся до пайовиків.
«Земля – це ваше багатство, якомога довше не продавайте його, чим далі – ціна буде вища. Не спішіть продавати. А якщо продаєте, то дивіться, кому. Чи це дійсно люди, які споконвіку на цій землі працюють, чи господарі, чи дійсно українці. Будьте добрі – дивіться на тих, кому продаєте», – звернувся засновник «Вілії».
Відносно держави він зауважив, що земля є національним багатством.
«Відповідно розпорядником землі повинні бути люди. Моя позиція, що ринок землі повинен проходити тільки після всенародного референдуму. Аграрний блок, або аграрна справа в Україні є локомотивом економіки, якщо будуть необережні дії від сторони держави з агроформуваннями, то локомотив економіки може зупинитися і буде колапс всієї економіки держави. Третє питання до держави – не продавати іноземцям. Я підтримую, щоб виключно українці володіли землею», – заявив Євген Дудка.
Також висловив свою думку щодо агроформувань.
«Треба дорого платити за землю під час приватизації, бути економічно ефективними, бути технологічними. І тоді нам нічого не страшно», – підсумував засновник групи компаній «Вілія» Євген Дудка.
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