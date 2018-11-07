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Не спішіть продавати, – засновник «Вілії» до власників паїв

Не спішіть продавати, – засновник «Вілії» до власників паїв
Засновник групи компаній «Вілія» Євген Дудка розповів про своє ставлення до відкриття ринку землі та дав поради власникам паїв.

Про це заявив під час телефонного дзвінка на прямому ефірі ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 26 вересня, на «12» телеканалі, - пише Конкурент.

На його переконання, основними гравцями ринку є власники землі, або пайовики, фермери, або інші, які обробляють землі, і держава як регулятор. Тож Євген Дудка спочатку звернувся до пайовиків.

«Земля – це ваше багатство, якомога довше не продавайте його, чим далі – ціна буде вища. Не спішіть продавати. А якщо продаєте, то дивіться, кому. Чи це дійсно люди, які споконвіку на цій землі працюють, чи господарі, чи дійсно українці. Будьте добрі – дивіться на тих, кому продаєте», – звернувся засновник «Вілії».

Відносно держави він зауважив, що земля є національним багатством.

«Відповідно розпорядником землі повинні бути люди. Моя позиція, що ринок землі повинен проходити тільки після всенародного референдуму. Аграрний блок, або аграрна справа в Україні є локомотивом економіки, якщо будуть необережні дії від сторони держави з агроформуваннями, то локомотив економіки може зупинитися і буде колапс всієї економіки держави. Третє питання до держави – не продавати іноземцям. Я підтримую, щоб виключно українці володіли землею», – заявив Євген Дудка.

Також висловив свою думку щодо агроформувань.

«Треба дорого платити за землю під час приватизації, бути економічно ефективними, бути технологічними. І тоді нам нічого не страшно», – підсумував засновник групи компаній «Вілія» Євген Дудка.



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Теги: продаж, земля, Вілія
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