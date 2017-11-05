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Загадкові смерті у Запоріжжі: тіла 3-ох людей знайшли біля залізниці

Загадкові смерті у Запоріжжі: тіла 3-ох людей знайшли біля залізниці
У Запорізькій області у районі села Павлівське Вільнянського району поблизу залізничної колії виявили тіла трьох осіб.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій припускають, що усіх могла смертельно травмувати електричка, - пише 24 канал.

Обставини загибелі людей наразі встановлюють фахівці.

Сам інцидент трапився у п’ятницю, 27 вересня.

Схожий інцидент наприкінці липня трапився на Хмельниччині, щоправда тут біля колії виявили тіло 11-річного хлопчика, який повертався до Києва з відпочинку. За яких умов і чому загинула дитина, наразі невідомо.



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Теги: залізниця, смерть, тіла
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