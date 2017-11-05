Загадкові смерті у Запоріжжі: тіла 3-ох людей знайшли біля залізниці
Сьогодні, 11:46
У Запорізькій області у районі села Павлівське Вільнянського району поблизу залізничної колії виявили тіла трьох осіб.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій припускають, що усіх могла смертельно травмувати електричка, - пише 24 канал.
Обставини загибелі людей наразі встановлюють фахівці.
Сам інцидент трапився у п’ятницю, 27 вересня.
Схожий інцидент наприкінці липня трапився на Хмельниччині, щоправда тут біля колії виявили тіло 11-річного хлопчика, який повертався до Києва з відпочинку. За яких умов і чому загинула дитина, наразі невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій припускають, що усіх могла смертельно травмувати електричка, - пише 24 канал.
Обставини загибелі людей наразі встановлюють фахівці.
Сам інцидент трапився у п’ятницю, 27 вересня.
Схожий інцидент наприкінці липня трапився на Хмельниччині, щоправда тут біля колії виявили тіло 11-річного хлопчика, який повертався до Києва з відпочинку. За яких умов і чому загинула дитина, наразі невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Альпініст з Волині підкорив вершину Кавказу і мріє про Еверест
Сьогодні, 12:51
На Волині жінка під час сварки ножем вдарила свого чоловіка
Сьогодні, 12:05
Загадкові смерті у Запоріжжі: тіла 3-ох людей знайшли біля залізниці
Сьогодні, 11:46
Не спішіть продавати, – засновник «Вілії» до власників паїв
Сьогодні, 11:32
19-річний волинянин – у комі: батьки просять врятувати сина
Сьогодні, 11:17
Медіа