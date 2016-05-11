На Волині жінка під час сварки ножем вдарила свого чоловіка
Сьогодні, 12:05
У Нововолинську 29-річна жителька під час сімейної сварки вдарила свого чоловіка ножем. Його госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні.
Інцидент трапився ввечері 27 вересня за місцем проживання подружжя, - пише ГУНП у Волинській області.
За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився ввечері 27 вересня за місцем проживання подружжя, - пише ГУНП у Волинській області.
За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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