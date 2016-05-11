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На Волині жінка під час сварки ножем вдарила свого чоловіка

На Волині жінка під час сварки ножем вдарила свого чоловіка
У Нововолинську 29-річна жителька під час сімейної сварки вдарила свого чоловіка ножем. Його госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні.

Інцидент трапився ввечері 27 вересня за місцем проживання подружжя, - пише ГУНП у Волинській області.

За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: ніж, різанина, чоловік, жінка
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