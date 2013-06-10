Де відпочити в жовтні: назвали найкращі варіанти в Європі
Сьогодні, 20:17
У жовтні для відпочинку в Європі найкраще підходять Італія, Іспанія, Греція або Кіпр.
Таку пораду українцям дав професійний мандрівник і тревел-блогер Максим Циркель, який відвідав 70 країн світу, - пише Обозреватель.
"У багатьох країнах в жовтні вже холодно. Але в Італії, Іспанії, Греції, на Кіпрі – якщо ми говоримо про Європу – в цьому місяці ще може бути дуже комфортно", – пояснив Циркель.
Він зазначив, що там навіть у жовтні температура повітря іноді може сягати +30 градусів.
Зокрема, вдалим вибором досвідчений мандрівник назвав Сицилію.
Серед гарних варіантів відпочинку в горах – Яремче і Буковель. На море можна з'їздити в Одесу чи Бердянськ, хоча у жовтні тут вже досить прохолодно. А за незабутніми враженнями і красотами рідної природи варто вирушити на Шацькі озера (Волинь) або на озеро Синевир (Закарпаття).
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Таку пораду українцям дав професійний мандрівник і тревел-блогер Максим Циркель, який відвідав 70 країн світу, - пише Обозреватель.
"У багатьох країнах в жовтні вже холодно. Але в Італії, Іспанії, Греції, на Кіпрі – якщо ми говоримо про Європу – в цьому місяці ще може бути дуже комфортно", – пояснив Циркель.
Він зазначив, що там навіть у жовтні температура повітря іноді може сягати +30 градусів.
Зокрема, вдалим вибором досвідчений мандрівник назвав Сицилію.
Серед гарних варіантів відпочинку в горах – Яремче і Буковель. На море можна з'їздити в Одесу чи Бердянськ, хоча у жовтні тут вже досить прохолодно. А за незабутніми враженнями і красотами рідної природи варто вирушити на Шацькі озера (Волинь) або на озеро Синевир (Закарпаття).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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